İngiliz basınında çarpıcı analiz! Türkiye tün bölgede etkisini artırdı: Erdoğan’ın korkusu yok!

Türkiye'nin küresel politika sahnesinde attığı adımlar sık sık mercek altına alınıyor. Denge değiştirici olarak görülen Türkiye'nin, ABD ile yeni dönemde sürdüreceği diyalog ise merak konusu. İngiliz The Guardian gazetesi, yayınladığı yeni analizde Türkiye ile ilgili çarpıcı yorumlara yer verdi.Türkiye'nin 20 yıldan fazla bir süredir Batı, Rusya ve Çin arasında ince bir çizgide yürüdüğüne değinen Guardian, Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında denge politikasını başarılı bir şekilde yürüttüğünü söyledi.Türkiye'nin Suriye, Libya, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Körfez'deki askeri erişimini ve etkisini genişlettiğinin altını çizen İngiliz gazete, Afrika, Orta Asya ve Batı Balkanlar'da da gücünü artırarak önemli bir ulusal savunma endüstrisi kurduğunun altını çizdi.ERDOĞAN'IN KORKUSU YOKABD Başkanı Donald Trump'ın yeni döneminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olası ilişkisine de değinen gazete, iki lider arasında güçlü bağlar bulunduğunu söyledi.ABD Dış Politika Araştırma Enstitüsü Başkanı'nın yorumlarına yer veren İngiliz gazete, "Trump, Erdoğan'ın gördüğü 5. ABD başkanı. Oval Ofis'ten korkmuyor. Daha önce hava savunma sistemleri konusunda da geri adım atmamıştı.Trump, Türk lideri bir dost olarak tanımladı ve Suriye'deki Beşar Esad rejiminin devrilmesinde Türkiye'nin rolüne olan hayranlığını dile getirdi. Biden döneminin aksine Trump, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun stratejik olarak en önemli ülkesi olarak konumlanmış, Karadeniz'e erişimi kontrol eden Türkiye'nin, Orta Asya'dan Afrika'ya ve Arap dünyasına kadar uzanan bir etkiye sahip, önemli, kendine güvenen bir güç haline geldiğini kabul ediyor." ifadelerini kullandı.TRUMP SURİYE'DEN ASKER ÇEKEBİLİRİsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi. Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü. ABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi. Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'yi de etkileyeceği aktarıldı. KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.