İngiltere’den çirkin operasyon: Sokak hayvanları yasasına katliam diyerek Türkiye’yi hedef aldı!

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen sahipsiz sokak hayvanlarının yol açtığı vahşet, Meclis'in de gündemine geldi. Hazırlanan sokak hayvanlarına yönelik düzenleme, Genel Kurul'da kabul edildi. Tartışmaları da beraberinde getiren bu yasayla ilgili skandal hamle ise İngiltere'den geldi.İngiliz basını Türkiye'de köpek katliamı yapıldığını iddia ederek vatandaşlarına seslendi. Türkiye'ye tatile gitmemelerini ve boykot yapmalarını istedi. İki hafta önce çıkan yasayı bahane ederek Türk turizmine saldırmaya niyetlenen Mirror, Daily Mail, The Sun ve Exspress'in de yer aldığı gazeteler manşetlerinde 'Köpekleri ve kedileri seviyorsanız lütfen Türkiye'yi boykot edin. Rezervasyon yaptırmadan önce düşünün' ifadelerine yer verdi.Kendi ülkesinde köpeklerin öldürüldüğü sokak hayvanları yasasını görmezden gelen İngiliz The Telegraph gazetesi ise çirkin algı operasyonunda başı çekti. Turizm yazarı Annabel Fenwick Elliott 'Parayı Türkiye'ye değil başka yerde harcayın' derken Mirror yazarı Nada Farhoud, köşesinde Türkiye'deki düzenleme için 'İğrenç derecede acımasız. Modern tarihteki en büyük sokak köpeği katliamı' dedi.Çirkin sözlerle Başkan Erdoğan'ı da hedef alan Farhoud, yazısında Londra'ya gidip eylem yapan Türkiye'deki marjinalleri kaynak gösterdi. Mirror gazetesinin dünkü nüshasında 'Türkiye'yi boykot eder misiniz?' diye anket yapıldığı, İngilizlerin yüzde 53'ünün soruya evet dediği belirtildi. The Sun, Ankara'da yaşanan bir hadiseyi 'köpek toplu mezarı' kurgusuyla bütün Türkiye'de olmuş gibi gösterildi.TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İngiliz medyasının başlattığı kirli operasyonla ilgili 'Turistlerin gelmemesi veya dezenformasyonla donatılma çabası, içeriden bir çabanın tezahürüdür. Bir algı operasyonudur' ifadelerini kullandı.Türkiye'de yediden yetmişe birçok kişinin yaralanması, çocukların ölümüne yol açan sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede İngiltere örneği incelendi. Buna göre İngiltere'de sokak terk edilen hayvanlar çipleri üzerinden sahipleriyle buluşturuluyor. Eğer bir hafta sonra sahibi bulunmazsa köpekler uyutuluyor.İngiliz basını kendi ülkelerindeki bu düzenlemeyi görmezden gelerek Türkiye'yi hedef alıyor. İngiltere'de geçtiğimiz yıl American bully XL cinsi köpekleri kadın ve çocukları öldürdüğü için yasaklandı. Mart ayında Frankie Macritchie isimli bir çocuğun köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi günlerce manşetlerde ilk sırada yer aldı. Köpek saldırılarının artışından bahseden İngiliz medyası, cezaların yetersizliğinden yakındı.