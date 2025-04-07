Kutuplaşmanın boyutları ortaya çıktı! CHP'lilerin AK Partililere karşı tutumu dikkat çekti
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara tarafından yapılan ankette, sürekli kutuplaşmadan şikayet eden CHP seçmeninin AK Partililerle samimi ilişki kurma eğilimi yüzde 25'te kaldı. AK Partililerin yüzde 76,9'u ise CHP'lilerle arkadaş olabileceğini belirtti.
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Bu süreçte Türkiye'deki siyasi eğilimlerin tespiti için sık sık yapılan anketler arasında biri dikkat çekiyor.
YouTube'da yaptığı yayınlarla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu kapsamda dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.
'KARŞI MAHALLEDEN BİRİYLE ARKADAŞLIK EDER MİSİN' ANKETİ
Yapılan ankette, CHP'nin her fırsatta dikkat çektiği 'kutuplaşma' konusuna ışık tutacak önemli veriler ortaya çıktı.
Çalışmada 11 bin311 kişiye, rakip partili biriyle samimi arkadaşlık kurup kurmama eğilimi soruldu.
CHP'LİLER ARKADAŞLIK KURMAM DEDİ
Buna göre 'CHP'ye oy veren biriyle samimi arkadaşlık kurabilirim' diyen
AK Partililerin oranı yüzde 76,9 oldu.
CHP'lilere sorulan 'AK Parti'ye oy veren biriyle samimi arkadaşlık kurabilirim' sorusuna ise sadece yüzde 25,3 olumlu cevap verdi.
CHP'LİLER AK PARTİLİLERE MESAFELİ
Anket sonucuna göre AK Partililerin insanlarla samimi ilişki kurma konusunda CHP'li olmama şartı gibi bir şartları olmadığı anlaşılırken kutuplaşmadan şikayet den CHP'lilerin AK Partililere mesafeli duruşu dikkat çekti.