Kutuplaşmanın boyutları ortaya çıktı! CHP'lilerin AK Partililere karşı tutumu dikkat çekti

Türkiye'de siyaset gündemi her zamanki gibi sıcak.İBB'ye yönelik soruşturma, CHP'nin kurultay gündemi ve art arda erken seçim çağrıları...Bu süreçte Türkiye'deki siyasi eğilimlerin tespiti için sık sık yapılan anketler arasında biri dikkat çekiyor.YouTube'da yaptığı yayınlarla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu kapsamda dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.Yapılan ankette, CHP'nin her fırsatta dikkat çektiği 'kutuplaşma' konusuna ışık tutacak önemli veriler ortaya çıktı.Çalışmada 11 bin311 kişiye, rakip partili biriyle samimi arkadaşlık kurup kurmama eğilimi soruldu.Buna göre 'CHP'ye oy veren biriyle samimi arkadaşlık kurabilirim' diyenAK Partililerin oranı yüzde 76,9 oldu.CHP'lilere sorulan 'AK Parti'ye oy veren biriyle samimi arkadaşlık kurabilirim' sorusuna ise sadece yüzde 25,3 olumlu cevap verdi.Anket sonucuna göre AK Partililerin insanlarla samimi ilişki kurma konusunda CHP'li olmama şartı gibi bir şartları olmadığı anlaşılırken kutuplaşmadan şikayet den CHP'lilerin AK Partililere mesafeli duruşu dikkat çekti.