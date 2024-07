Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasını tümden değiştirecek gelişme! Skandal yıllar sonra ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde seçim çalışmaları için kiralanan helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle hayatını kaybetti.Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikasta uğradığı ve FETÖ'nün soruşturmaya müdahale ettiğini ilişkin yeniden soruşturma yürütülürken çok önemli bir gelişme yaşandı.Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili tıbbi belgeleri yeniden inceleyen Adli Tıp Kurumu, soruşturmanın seyrini tümden değiştirecek bir karara vardı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine inceleme yapan Adli Tıp Genel Kurulu'nun en önemli tespiti 'Kandaki karbondioksit oranı ölümden sonra da artar' diyen 2011 tarihli Adli Tıp Raporu'nu tekzip etmesi. Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesinin oy birliğiyle imzaladığı raporda 'Ölüm sonrasında karboksihemoglobin oluşmaz (artmaz)' denildi.10 Haziran 2024 tarihli yeni rapor, Yazıcıoğlu ve beraberindeki helikopterin düşürülmüş olabileceği iddialarını güçlendiriyor. Çünkü helikopter düştükten sonra 5-6 saat kadar hayatta kalan ve telefonla yardım isteyen gazeteci İsmail Güneş'in kanında yüzde 27 karboksihemoglobin tespit edilmişti.Karboksihemoglobin geçen 5-6 saatte düştüğü için ilk anlarda oranın yüzde 50 civarında olduğu tahmin ediliyordu. Bu oran ise helikopterin düştüğü an yaşananlarla uyuşmuyordu. Tıbbi olarak kanında yüzde 50 karboksihemoglobin bulunan birinin bayılması, şuurunu kaybetmesi gerekiyor. Oysa kazadan sonra yapılan otopside karbondioksit oranı en yüksek çıkan İsmail Güneş, diğerlerinin aksine uzun süre hayatta kalmış ve telefonla yardım isteyebilmişti.İşte 2011'deki tartışmalı rapor, bu çelişkiyi ve gazla zehirlenme iddialarını 'Kandaki karboksihemoglobin oranı ölümden sonra da artabilir' diyerek yok etmeye çalışmıştı. Yani o dönemki rapora göre gaz oranı yüzde 50'den düşmemiş, İsmail Güneş öldükten sonra yüzde 27'ye yükselmişti. Adli Tıp Genel Kurulu'nun 30 üyesi son raporda 'Böyle bir şey tıbben mümkün değil' kanaatinde. Adli Tıp Genel Kurulu, Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan tetkiklerde kanında yüzde 13,1 oranında karboksihemoglobin çıkan Yazıcıoğlu için de 'Kişi (Yazıcıoğlu) ölüm öncesinde karbonmonoksit (CO) gazına maruz kalmıştır' diyor.Adli Tıp, gazın bu seviyeye ne zaman yükseldiğini soran Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise iki ihtimal olduğunu cevabını veriyor: 'Helikopterin kalkışı ile düşüşü arasında geçen 25 dakikalık sürede iddia edildiği gibi helikopter içerisinde kurulmuş bir sistemle. Ya da kaza sonrası helikopter kabine içerisine dolan dumana maruz kalınarak bu düzeye çıkabilir.'Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Kurul, bu ikisi arasında tıbben ayrım yapılamadığını, konunun adli tahkikatla aydınlatılmasının daha uygun olacağını ifade ediyor. Yani Adli Tıp Genel Kurulu, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve diğerlerini gazla zehirleyerek ölümüne yol açan bir tertibat varsa bunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile jandarmanın tespit etmesi gerektiğini söylüyor.Savcılık kaynaklarından ulaşılan bilgiler, 2011'de olayı örtbas etmeye çalışan kurulu FETÖ'nün mevzuata aykırı şekilde oluşturduğunu gösteriyor. Dönemin Adli Tıp Başkanı Cengiz Haluk İnce, Devlet Denetleme Kurulu'nun talebi üzerine bir kurul oluşturmak yerine Adli Tıp'ta görevli doktorlar Ahmet Sadi Çağdır, Yüksel Yazıcı ve Tansev Boran'ı incelemeyle görevlendirmişti. Teamüllere göre böyle bir incelemenin önce Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'na gitmesi gerekiyordu. Bu yapılmadığı gibi bir ihtisas kurulunda gerekli olan 5 üye şartı da yerine getirilmedi. İnce incelemeyi başını FETÖ'cü Ahmet Sadi Çağdır'ın çektiği 3 kişilik bir ekibe havale etti. İnce dönemi, FETÖ'nün Adli Tıp'ta en fazla örgütlendiği dönem olarak biliniyor. İnce, 15 Temmuz'un ardından gözaltına alınan isimlerden biriydi. FETÖ'nün Adli Tıp yapılanmasında önemli bir pozisyonda bulunan Ahmet Sadi Çağdır da raporda başrolü oynadı. Çağdır daha sonra FETÖ'den 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Karbonmonoksit gazı solunduktan sonra akciğerler aracılığıyla kana geçiyor. Bu gaz kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobinle birleşerek karboksihemoglobin oluşturuyor. Vücudumuzda yer alan oksijeni azaltarak karbonmonoksit ile yer değiştiren bu durum nedeniyle bir süre sonra kalp, beyin ve diğer organlar çalışamaz hale geliyor. Çoğu kez ölümle sonuçlanan bu olay, şofben, soba, maden ve araç egzozundan çıkan gaz nedeniyle de yaşanabiliyor.Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma sürüyor.Başsavcılıktan konuyla ilgili 25 Aralık 2020'de yapılan açıklamada, 'Milletin gönlünde acısı hala taze olan bu elim olaya ilişkin tüm iddiaların eksiksiz ve ayrıntılı şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için ana soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmeye devam ettiği' belirtildi.Soruşturmanın özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasında elde edilen tüm deliller ışığında yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, 'Gelinen aşamada, olayın nasıl meydana geldiği, olayın oluşumunda harici kişilerin kastı, kusuru ya da ihmali bulunup bulunmadığı gibi hususlarda tüm soru işaretlerinin giderilmesine yönelik yeni bir rapor hazırlanması için konusunda uzman isimlerden oluşan yeni bir bilirkişi heyeti teşekkül ettirilmiştir.' ifadesine yer verildi.Soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili, aralarında terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminden mahkum olan eski yarbay Davut Uçum ve eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da olduğu 17 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Sanıkların helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları kaydedilen iddianamede, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği belirtildi.Soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak 2021'de birleştirildi.Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 10 kişiden 7'si her 2 dosyada da sanık olarak yer alırken, birleştirme kararı sonrası yeni 3 kişinin de eklenmesiyle Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasında sanık sayısı 17'den 20'ye çıktı. Muharrem Tunç'un vefatı sonrası sanık sayısı 19'a düştü.Sanıklar, 22 Mart 2020'de ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. En son 21 Şubat'taki duruşma, ana soruşturmanın beklenmesi nedeniyle 5 Haziran'a erteledi.Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki ihmallere ilişkin görülen davalar ise karara bağlandı.Dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen, helikopterin düşmesi sonrası 'Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor' şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandığı davada mahkum olduKahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Ocak 2020'de Özmen'i üst sınırdan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yerel mahkemenin kararı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulundu.Yargıtay 5. Ceza Dairesince, ilk derece mahkemesi sıfatıyla 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılandığı dava da 5 Şubat 2020'de karara bağlandı.Bu kapsamda dönemin Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek'e 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi, indirim uygulanmadı. 6 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Davanın itiraz incelemesi ise Ceza Genel Kurulunda sürüyor.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında, arama kurtarma faaliyetlerinde ihmali olduğu iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçundan 16 Kasım 2020'de Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.Yargılama sonucunda 15 Şubat 2021'de görülen karar duruşmasında, Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu'na 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 1'er ay hapis cezası veren mahkeme, aynı suçtan Ali Arıduru'yu 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta'yı da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıklar hakkında indirim ya da erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmetti.Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 4 Mart 2021'de kararı hukuka uygun buldu.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişilik yeni bilirkişi ekibi görevlendirilirken, Yazıcıoğlu ailesinin avukatları da helikopterde hayatını kaybedenlerin kanındaki karbonmonoksit oranı ve hava hareketliği ile ilgili yeni rapor hazırlanmasını istemişti.