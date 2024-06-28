YouTube Premium için yeni özellikler duyuruldu! O eksik gideriliyor

Popüler video yayın platformu YouTube, kısa bir süre önce Premium aboneler için bir videonun daha sıkıcı kısımlarını atlamanın hızlı bir yolu da dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik başlattı.Kullanıcılar bir videoya iki kez dokunduklarında, artık yapay zeka ve izleyici verilerinin bir kombinasyonuna dayalı olarak YouTube'un daha ilginç bölümler olarak işaretlediği kısımlara geçecek. Bu özellik şu anda ABD'de Android kullanıcıları için yayında, ancak önümüzdeki haftalarda iOS kullanıcılarına da sunulacak.Android'de YouTube Premium aboneleri artık Shorts'u e-postalarını kontrol ederken, sosyal medyada gezinirken ya da genel olarak diğer uygulamalarda bir şeyler yaparken yeni resim içinde resim özelliği ile izleyebilecek. Bu özellik, Shorts'un en büyük eksiklerinden biriydi.Ödeme yapan kullanıcılar, video barındırma web sitesinin en son deneysel özelliklerine de erişebilecek. YouTube'un en yeni test özelliklerinden biri olan Shorts için akıllı indirme özelliği, hizmetin kısa biçimli videolarını otomatik olarak kullanıcıların cihazlarına kaydederek daha sonra çevrim dışı izlemelerini sağlıyor.Buna ek olarak, Android kullanıcıları artık ekranlarında oynatılanları izlemeyi bırakmak zorunda kalmadan sorularını yanıtlayabilen ve ilgili içerikleri önerebilen bir 'konuşma yapay zekası' deneyimine erişebiliyor. Ancak şu anda yalnızca ABD'deki kullanıcılarla sınırlı ve 'Sor' düğmesi görüntülenen İngilizce videolar için geçerli.Son olarak Premium aboneler YouTube'un web için yeniden tasarlanan ve ilgili içeriği bulmayı kolaylaştıran izleme sayfasına erişebiliyor.YouTube Premium, videolardan reklamları kaldırıyor ve abonelere çevrim dışı görüntüleme, Music Premium ve diğer avantajlara erişim sağlıyor.