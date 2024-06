50 hektarlık alan kül olmuştu: İşte İzmir Çeşme’deki yangının çıkış anı!

İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında, ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan alınan bilgiye göre hobi bahçesinden çıktığı belirlenen yangına havanın aydınlık olduğu sürçte İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale etmeye başlamıştı. Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve karada ekiplerin yangına müdahalesi gece boyunca devam etti.Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangına ise yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 4 uçak, 8 helikopter, 44 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 5 dozerle havanın aydınlık olduğu saatlerde ilk müdahaleleri yapmıştı.Havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterler ve ekiplerce karada müdahalelere günün ilk ışıklarına dek devam etti. Her iki yangında da günün ağarmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler tekrardan devreye girdi. Ekiplerin hem havadan hem de karadan olmak üzere dört koldan yangınlarla mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan ve Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan yangın için, sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale başlatıldı. Gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter yangına müdahale ederken, sabahın ilk ışıklarında diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına katıldı.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Çeşme'deki yangının izmarit kaynaklı, Menderes'teki yangının da hobi bahçesinden çıktığını açıkladı. Çeşme ve Menderes'teki yangınlarla ilgili gözaltıların olduğunu açıklayan Yumaklı, Selçuk ilçesindeki yangının da çıkış sebebinin araştırıldığını aktardı. Çeşme'de gözaltına alınan şüphelinin O.İ. olduğu öğrenildi.Yangın kriz merkezinde açıklama yapan Bakan Yumaklı, tüm yangınların kontrol altında olduğunu söyledi. Yumaklı, 'En son dün gece geç saatlerde bir güncelleme yapmıştık ve halihazırda içinde bulunduğumuz Selçuk'ta, Menderes'te ve Susurluk'ta devam eden yangınla mücadelemiz olduğunu söylemiştik. Çalışmaların her geçen saat daha iyiye gittiğini belirtmiştik ve an itibari ile her üç yangınımızın da kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu illerimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Yangınların çıkış sebepleri Valiliğimiz tarafından ve kolluk güçlerimiz tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Menderes yangınının bir hobi bahçesinden çıktığını söylemiştik ve ilgili kişiler gözaltında. Dün İzmir'de 6 tane büyük yangın oldu. Bizim risk grubunda dediğimiz 6 adet yangın vardı. Onlardan birisi de Çeşme'deydi. Çeşme yangınının bir sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi maalesef. Bu kişi de gözaltına alınmış durumda' dedi.Yangın, havadan ve karadan süren müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülürken, şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı. Yangında 50 hektarlık alan zarar görmüştü.