İsrail’den İran’a gözdağı! İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan Hizbullah mesajı: Yok ederiz!

Gazze Şeridi'nde 267 günü aşan İsrail zulmü devam ederken bölgede bir kez daha gerilim tırmandı. İsrail ile Lübnan arasında 'Mavi Hat' olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tavan yaptı. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin 'operasyonel planı' onayladığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını vurguladı.'YIKICI BİR SAVAŞ BAŞLAR' TEHDİDİİsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 352 Hizbullah mensubunun hayatını kaybetmesi üzerine İran, 'Devreye gireriz' açıklamasını yaptı. İran'ın BM Daimi Temsilciliği yaptığı açıklamada 'İsrail Lübnan'a kapsamlı saldırı düzenlerse yıkıcı savaş başlar' ifadelerini kullandı. Daimi Temsilcilik, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Açıklamada, siyonist rejimin, Lübnan'a saldıracağı yönündeki beyanlarının, 'psikolojik savaş' olarak nitelendirildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan'a kapsamlı bir askeri saldırı düzenlemesi halinde, 'yıkıcı bir savaşın' başlayacağı uyarısı yapılan açıklamada, 'Bütün direniş cephelerinin kapsamlı katılımı dahil tüm seçenekler masada.' ifadesi kullanıldı. Daha önce İran ve İsrail arasında nisan ayında artan gerginlik döneminde de İran, BM Daimi Temsilciliği üzerinden mesaj vermişti.14 Nisan'da paylaşılan mesajda, İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilmiş, İran'ın askeri karşılığının 'Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık' olduğu bildirilmişti. Mesajda, 'Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır.' ifadesi kullanılmıştı.İSRAİL'DEN İRAN'A GÖZDAĞI!İsrail ise gözdağı gibi bir açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ın İsrail'i 'yok etmekle' tehdit ettiğini belirterek, 'Yıkım tehdidinde bulunan bir rejim yok edilmeyi hak eder' ifadelerini kullandı.İsrail Dışişleri Bakanı Katz, dün yaptığı açıklamada, 'İran, İsrail'in Lübnan'dan Hizbullah'ın saldırılarına tam karşılık vermesi halinde İsrail'i yok etmekle tehdit ediyor. Benim İran'a cevabım açıktır. Hizbullah ateşi kesmez ve Güney Lübnan'dan çekilmezse, güvenlik yeniden tesis edilinceye ve halk evlerine dönünceye kadar Hizbullah'a karşı tam güçle harekete geçeceğiz. Yıkımla tehdit eden bir rejim yok edilmeyi hak eder' dedi.ABD'DEN GERİ ÇEKİLME UYARISIİsrail'in Gazze'ye açtığı savaşta Hizbullah ve İran'ın müttefiki diğer grupların saldırılarını yatıştıracak bir ateşkes için umutlar azalıyor. Eski diplomatların açıklamalarına dikkat çekilirken ABD ve AB yetkilileri görüşmelerin tıkanmasını göz önünde bulundurarak Hizbullah'a İsrail'in askeri gücünü karşısına alması konusunda uyarılarda bulunuyor.Yetkililer Hizbullah'ı, Lübnan'a karşı topyekûn savaş planlarını uygulamaya karar vermeleri halinde Batılı ülkelerin İsrailli liderleri dizginleyebileceğine güvenmemesi konusunda uyarıyor.