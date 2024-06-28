Kredi kartları için yeni limit kararı

Kredi kartlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla birlikte 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren temassız ödeme limiti yüzde 100 artırılarak 1500 liraya yükseltilecek.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.Nisan ayının sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.