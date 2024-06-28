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Beyaz Gazete
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Kredi kartları için yeni limit kararı

Kredi kartlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla birlikte 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren temassız ödeme limiti yüzde 100 artırılarak 1500 liraya yükseltilecek.

Ekleme: 28.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Kredi kartları için yeni limit kararı
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

2 YIL SONRA GÜNCELLENDİ
Nisan ayının sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.