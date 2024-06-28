Koca bölgeyi istila ettiler: Havalar ısınınca ortaya çıktı hem zehri hem de görüntüsü herkesi korkutuyor

Mudanya'nın bir çok kıyıya yakın bölgelerde görülen pusula denizanasının, kumsalda çocukların oyun oynadığı yerin çok yakınında olması dikkat çekti.Zehirli olarak bilinen pusula denizanalarının (chrysaora hysoscella) zehirli olması ve sıkça görülmesi vatandaşları tedirgin etti.Bazıları kıyıya vurmuş şekilde görülen pusula denizanalarının, özellikle çocukların oyun oynadığı kumsallarda olması ebeveynleri endişelendirdi.Kahverengi' deniz anası' olarak bilinen pusula denizanasının bilimsel adı “chrysaora hysoscella”. Kahverengi olduğu gibi kırmızı renkte de olabilen pusula denizanasının mantara benzer şemsiyeli bir yapısı bulunuyor.Şemsiyesi etrafında şeritlere sahip olan pusula denizanasının boyu yarım metreye kadar çıkabiliyor.Ölüsüne dahi dokunulması durumunda salgıladığı sıvı insan vücudunda tepkime oluşturarak, zehirlenme, deride ağrı, kızarıklık, kaşıntı, şişlik, yanma ve çeşitli izler oluşturabiliyor.Çıplak ciltle temas edilmesi durumunda zehri nedeniyle pusula denizanası, pek sık olmamakla birlikte hayati tehlike de meydana getiriyor.Bu nedenle, denizde yüzmeden önce yerel yetkililerin uyarılarını dikkate almalı, ebeveynlerin çocuklarını kumsalda oyun oynarken gözlemlemesi ve gerekli önlemleri alması önemlidir.Pusula denizanası, Kuzey Denizi ve Akdeniz de dahil olmak üzere kuzeydoğu Atlantik Okyanusu'nun ılıman bölgelerinde kıyı sularında yaşayan yaygın bir zehirli denizanası türü olarak biliniyor.Çanı üzerinde uzun V şeklinde belirgin 16 adet kahverengi işarete sahip denizanası, çeşitli deniz omurgasızları ve planktonlarla beslenirken, çok az deniz canlısı tarafından avlanıyor.Yetişkin bir Pusula Denizanası'nın çanı yaklaşık 15-25 santimetre civarına ulaşabiliyor. Uzun ve kıvrımlı olmak üzere üçerli ve sekizli gruplar halinde olmak üzere 24 dokunacı bulunan denizanası bu kolları 1,5 metreye kadar uzayabiliyor.Ne denizdeki canlı bireylere ne de kumsala taşınmış ölü bireylere dokunulmamalı. Çünkü bunların tentakülleri yapışkan kapsüllerle dolu. Temas edildiğinde bu kapsüller cilde yapışıyor ve bu kapsüllerin içindeki kimyasal madde ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanma benzeri etkenler oluşturuyor. Temas edildiğinde hemen denizden çıkılmalı. Temas edilen cilt kısmı amonyak ya da sirke ile yıkanmalı. Kesinlikle tatlı su ile muamele edilmemeli. Çünkü tatlı su bu kapsülleri patlatır ve daha fazla zarar verir. Yumuşak bir havlu ile kapsüllerin üzerine bastırmadan tutulmalı. Daha sonra denizdeki kumla fazla bastırmadan temizlenebilir. Bazı hassas bireylerde etkisi devam edebilir. Problem devam ederse doktora gidilmeli