İlk milli helikopter motoru kendini kanıtladı! GÖKBEY daha da güçlenecek...

Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, EASA CS-E 740 dayanıklılık testlerini başarıyla tamamlayarak, GÖKBEY Helikopteri'nin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı her türlü gücü sağlayabileceğini kanıtladı.İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400, 6'şar saatlik yıpratma testlerini, peş peşe 15 kere başarıyla tamamlayarak kendini kanıtladı.Testlerin ardından helikopterin tek motorla acil iniş senaryosu kapsamında TEI-TS1400 motorunun vereceği nihai güç limitleri sınandı. İlk uçuş öncesi ve sonrası yüzlerce saatlik zorlu testlerle yıpratılan milli motor, 1740 BG güç seviyesine kadar çıktı ve aynı testi ikinci bir tekrarda da başarıyla geçti.Bu tarihi test ile TEI-TS1400 motoru, GÖKBEY Helikopteri'nin en zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağı her türlü gücü sağlayabileceğini kanıtladı.Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuyla ilgili X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Motorlarımız güçlendikçe semalardaki umudumuz yeşeriyor, milli mühendisliğimiz bizleri gururlandırıyor. Binlerce saatlik alın ve akıl teri ile gerçekleştirilen başarılı testlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Başta TEİ mühendislerimizi olmak üzere, projede görev alan tüm alt yüklenicilerimizi ve SSB personelimizi tebrik ediyorum.' dedi.