IBAN'a para gönderenleri bekleyen büyük tehlike! Açıklama kısmına muhakkak bunu yazmanız gerekiyor

IBAN'dan ödeme yapmak büyük kolaylıklar sağlıyor. Nakit paraya olmayan ihtiyaç, ATM'ye gitmeme gibi avantaşlar IBAN'a para göndermeyi cazip hale getiriyor. Ancak bu konuda da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var.En hızlı ödeme biçimi olarak kabul edilen IBAN'la para gönderme yönteminde kötü sürpeizlerle karşılaşmak istemiyorsanız bazı konulara dikkat etmek gerekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan bankacılık ve finans hukuku alanında uzman avukat Emin Saygın, insanların artık nakite dokunmadan ödeme yapmak ya da para göndermek istediklerini belirtti. Çok büyük avantajlarla beraber belirli dezavantajları da olan bu yöntem hakkında uyarılarda bulunan Saygın, özellikle açıklama kısmının boş bırakılmaması gerektiğini söyledi.IBAN'ın açıkalma bölümüne açıklama yazmamanın ileride olumsuz sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Emin Saygın, 'Eğer bir açıklama yapmıyorsanız bu para karşı tarafa borcunuz vardır ve siz bu borcu ödemek için göndermişsiniz olarak kabul edilir. Bunun önüne geçmek için kesinlikle açıklama yazmamız gerekiyor. Hangi ödemeyi yapacaksak bunu açıklama kısmına yazmamız gerekiyor.' dedi.Kiracıların ise kira ödemelerinde açıklama kısmına sadece kira yazması yeterli değil. Bunun yerine hangi ayın kirası ise onun adının açık bir biçimde yazılması gerekiyor. Örneğin, 2024 Mayıs Ayı Ev Kirası, 2024 Haziran Ayı Ev Kirası gibi.