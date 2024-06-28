CHP’li iki belediyeden TOKİ planlarına itiraz! 4 yıldır engelliyorlar

TOKİ, İzmir’de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Mart 2019’da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü. TMMOB’a bağlı meslek odaları ile birlikte hareket eden CHP’li Karabağlar Belediyesi her seferinde planları yargıya taşıdı. Aradan geçen 4 yıllık süreçte planlar 3 kez iptal edildi. Tüm engellemelere rağmen TOKİ yılmadı. Mahkemelerin verdiği iptal gerekçeleri de dikkate alınarak hazırlanan yeni plan geçtiğimiz günlerde askıya çıktı. Planlara askı süresi içinde İzmir Büyükşehir ve Karabağlar Belediyeleri tekrar itiraz etti. Yaşananlara tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP’de isimlerin değiştiğini ancak zihniyetin değişmediğini belirtti. Kaya konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada: "Sizin, bu projede ev sahibi olacak, aralarında dar gelirliler ve dezavantajlı gruplarla birlikte şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları da bulunan 750 hemşehrimizle derdiniz nedir?" diye sordu

TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak amacıyla Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ilan edildi. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü.Dönemin CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 42 hektarlık bölüme toplu konut yapılmasına karşı çıktı, toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını yargıya taşıdı. İzmir 1 İdare Mahkemesi, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili planın yürütmesini durdurdu.Bunun üzerine Çevre Şehircilik Bakanlığı, yeni bir revizyon imar planı hazırladı. Plan 12 Şubat 2021'de askıya çıktı. TOKİ de Ocak 2021'de 809 konut, 2 ticaret merkezi, 1 Cami ile altyapı ve çevre düzenlemesini öngören toplu konut projesinin ihalesini gerçekleştirdi.TOKİ'nin Uzundere'de hayata geçirmeyi planladığı proje için çoğu Karabağlar ilçesinden olmak üzere 30 bin aile başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura ile 809 hak sahibi belirlendi.Ankara 4. İdare Mahkemesi dönemin CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin açtığı dava kapsamında TOKİ'nin Ocak 2021'de yaptığı toplu konut projesi ihalesini iptal etti. İmar planı da yeni belediye ile birlikte hareket eden odaların açtığı davalar sonucunda iptal edildi. Durum böyle olunca depreme dayanıksız evlerde yaşadığı için tedirgin olan İzmirlilerin TOKİ eli ile sağlıklı konutlara ulaşma hayali CHP'li Karabağlar Belediyesi yüzünden engellenmiş oldu.TOKİ, tüm engellemelere rağmen yılmadı. Mahkemelerin iptal gerekçelerini de dikkate alarak bu güne kadar 3 kez iptal edilen planların 4.'sünü hazırladı. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onanan 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı, 5 bin ölçekli nazım imar plan ve bin ölçekli uygulama imar planı dördüncü kez askıya çıkarıldı. Askıya çıkan planlara İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi'nden itiraz geldi.AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya Karabağlar ile Büyükşehir Belediyelerinin plana yaptıkları itirazlara tepki gösterdi. 'İsimler değişiyor ama CHP zihniyeti değişmiyor!' diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: 'TOKİ'nin kendi arazisine inşa edilecek, kurası çekilmiş, Karabağlar'da ikamet eden dar gelirli, dezavantajlı ve yasal öncelikli gruplarda bulunan hemşehrilerimiz için yapılacak konutlara karşı çıkıyorlar. Yıllardır olduğu gibi, hemşehrilerimizin ev sahibi olma umutlarına yine saldırıyorlar. Cepheyi de genişlettiler. Eskiden sadece CHP'li Karabağlar Belediyesi engellerken, şimdi yanına CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi de eklendi. TOKi'nin Karabağlar-Uzundere'deki planlarına itiraz ettiler. Çıkın, mertçe söyleyin. Sizin, bu projede ev sahibi olacak, aralarında dar gelirliler ve dezavantajlı gruplarla birlikte şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları da bulunan 750 hemşehrimizle derdiniz nedir? Hep yaptığınız gibi, hiçbir işe çözüm bulmuyor, İzmirli hemşehrilerimize yapacağımız hizmetlerde de engel oluyorsunuz. Yalnız şunu iyi bilin. Üç yıldır süreci uzatıyorsunuz, belki biraz daha uzatabilirsiniz. Ama bu konutları yapmamızı, 750 vatandaşımızın ev sahibi olmasını asla engelleyemeyeceksiniz!' ifadelerine yer verdi.Askıya çıkan plan 78 hektarlık alanı kapsıyor. Bunun 38 hektarı üniversiteye, 6 hektarı ticaret ve konut alanına, 10 hektarı ise yeşil alana ayrılırken geri kalan bölgeler sosyal donatı alanı olarak planlanıyor.