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Beyaz Gazete
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Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Bozdoğan-28' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Ekleme: 28.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 28.06.2024 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-47" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.