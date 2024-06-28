Bakan Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 'Bozdoğan-28' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-47" operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Bursa, İstanbul ve Manisa olmak üzere 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-47" operasyonları düzenlendi.
Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonlar sonucu 28 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.