Beştepe'de kritik zirve! Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin saat 16.05 itibarıyla başladığı bildirildi.Görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.Görüşmede Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği ve dayanışması vurgusu yapılacakSeçim sonrası üçüncü kez bir araya gelecek olan liderlerin siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli bu konularda çeşitli istişarelerde bulunacak.İki liderin, CHP Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-Özel görüşmesini de değerlendirmesi bekleniyor.Başkan Erdoğan ve Bahçeli bu yıl içerisinde 4. kez görüşmüş oldu. İlki 11 Ocak'ta, ikincisi 29 Nisan'da 3.'de 10 Mayıs'ta gerçekleşmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme öncesi AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi."MHP ile omuz omuza yürüyoruz." diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." dedi.Görüşmede; siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların yer alması bekleniyor.