Beştepe'de kritik zirve! Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin saat 16.05 itibarıyla başladığı bildirildi.
KÜLLİYE'DE KRİTİK TEMAS
Görüşme Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşiyor.
Görüşmede Cumhur İttifakı'nın birliği beraberliği ve dayanışması vurgusu yapılacak
MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?
Seçim sonrası üçüncü kez bir araya gelecek olan liderlerin siyasetteki normalleşme ve yeni anayasa sürecini masaya yatırması bekleniyor. Erdoğan ve Bahçeli bu konularda çeşitli istişarelerde bulunacak.
ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ DEĞERLENDİRİLECEK
İki liderin, CHP Genel Merkezi'ndeki Erdoğan-Özel görüşmesini de değerlendirmesi bekleniyor.
BU YIL DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan ve Bahçeli bu yıl içerisinde 4. kez görüşmüş oldu. İlki 11 Ocak'ta, ikincisi 29 Nisan'da 3.'de 10 Mayıs'ta gerçekleşmişti.
Görüşme öncesi kritik mesajlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşme öncesi AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi.
"MHP ile omuz omuza yürüyoruz." diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." dedi.
Görüşmenin gündemi
Görüşmede; siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların yer alması bekleniyor.