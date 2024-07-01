CHP'nin İmam Hatip nefreti bitmiyor! Mustafa Varank'tan Gökhan Günaydın'a yanıt

Türkiye'de yıllardır süregelen, milletin milli ve manevi değerlerine düşmanlık eden anlayış her seferinde farklı kılıflarla kendini göstermeye devam ediyor.AJET ÜZERİNDEN İMAM HATİPLERİ HEDEF ALDICHP zihniyeti özellikle İmam Hatip okullarını bu noktada sık sık hedef alıyor. Son örneği ise CHP'li Gökhan Günaydın tarafından ortaya kondu. AJet'in bazı uçuşları Avrupa Hava Sahası'nda yaşanan yoğunluk ve bu yoğunluğa bağlı nedenlerle kısıtlandı. AJet'ten yapılan açıklamada bu nedenle de kimi uçuşlarda aksaklıklar yaşandığı ifade edildi.NEFRETİNİ ORTAYA DÖKTÜCHP'li Günaydın ise kendi uçuş seferinde yaşanan aksaklıkla ilgili X platformunda bir paylaşımda bulundu ama konuyu THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Pendik İmam Hatip Lisesi mezunu olmasına bağlayarak hazımsızlığını da gözler önüne bir kez daha serdi.'DİĞER HAVAYOLLARINI BÖYLE ARAŞTIRIYOR MUSUN?'Günaydın'ın bu 'nefret' paylaşımına yanıt ise AK Partili Mustafa Varank'tan geldi. Varank, Günaydın'ı da etiketlediği X paylaşımında 'Aksaklık yaşayan diğer havayolu şirketlerinin yöneticileri hangi liseden mezun olmuş onu da araştırıyor musunuz? Roma gezisinde İBB'nin parasıyla THY'den uçak kiralarken neden genel müdürün hangi liseden mezun olduğu aklınıza gelmedi Gökhan Günaydın?' diye sordu.'KİNİNİ KUSMAK İÇİN KONUYU İMAMHATİPLERE GETİRİYOR'Varank ayrıca 'Kinini kusmak için konuyu imam hatiplere getirmeye çalışan; apaçık nefret suçu işleyen bu ayrımcıya ben olsam tıpkı başka ülkelerde yapıldığı gibi bir daha bilet satmazdım.' ifadelerini de kullandı.