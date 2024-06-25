İsrail’den Hamas lideri İsmail Haniyye’nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. 263 günü geçen saldırılarda 37 binden fazla sivil hayattan koparıldı.İsrail'den Hamas lideri İsmail Heniyye'nin evine saldırı: Kız kardeşi dahil 10 kişi hayatını kaybetti!Gazze Şeridi'nden yükselen kadın ve çocukların feryadına tüm dünya kulak tıkarken bölgede gerilim bir kez daha tırmandı. Lübnan ile İsrail arasında artan çatışmalar nedeniyle savaş çanları çalmaya başladı.Al Jazeera ise kan donduran bir iddia ortaya attı. Öyle ki İsrail ordusu Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin kuzey Gazze'deki aile evini bombaladı. Saldırıda Hamas'ın kız kardeşinin de aralarında bulunduğu en az 10 kişinin öldüğü açıklandı. İsrail ordusu daha önce de Gazze Şehri yakınlarındaki Şati kamp alanına saldırı düzenlemiş, yerel medya saldırıda Haniye ailesinin bir üyesinin hayatını kaybettiğini yazmıştı.Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniyye'nin Nisan ayında üç oğlu ve dört torunu İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.Haniyye kaybı sonrası tavrının değişmeyeceğini belirterek 'Tüm halkımız ve Gazze'deki tüm aileler kanla ağır bir bedel ödedi ve ben de onlardan biriyim' ifadelerini kullandı.Biden Hizbullaha mesaj gönderdi cevap gecikmedi: İsraile darbe vuracak kapasiteye sahibizÖte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Ortadoğu elçisi Amos Hochstein aracılığı ile Hizbullah grubunun lideri Hasan Nasrallah'a bir mesaj gönderdi ve saldırıların devam etmesi durumunda ülkesinin İsrail'i durduramayacağı konusunda uyardı. Hochstein, İsrail-Lübnan sınırında tansiyonun yükselmesi üzerine geçtiğimiz hafta bölgeye gönderildi ve Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Kudüs'te görüşmeler yaptı.Lübnan parlamentosu başkanı Nabih Berri ile de görüşen ABD'li yetkili burada Nasrallah'a bir mesaj gönderdi ve Hizbullah'a sınır gerilimlerini artırmak yerine İsrail ile dolaylı yoldan müzakere önerisinde bulundu.Hochstein saldırıların devam etmesi durumunda İsrail'i durduramayacaklarını söylerken, Hizbullah'ın cevabı da net oldu. Axios'un haberine göre Hizbullah ABD'li yetkiliye her ne kadar savaş istemeseler de grubun İsrail'e ciddi darbeler indirebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.İsrail Hizbullah ve İran'ın dahil olacağı çok cepheli bir savaş için alarma geçmiş durumda. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Knesset genel kurulunda yaptığı açıklamada, 'Yedi cephede yürütülen bir varoluş mücadelesi içindeyiz. Bize yönelik saldırı, bizi açıkça yok etmeye çalışan İran tarafından yönetiliyor.İran ve vekilleri topraklarımızı işgal etmeyi planlıyor' dedi.