Araç almak isteyenler dikkat: Togg faizsiz kredi kampanyasını uzattı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg, her geçen gün artan ilgiyle karşılanıyor. Yollarda dikkatleri üzerine çeken Togg, T10X'e özel 800.000 TL'lik kredi kampanyasını uzatma kararı aldı.Togg T10X akıllı cihazını almak isteyenler 26 Mayıs 2024 tarihine kadar 800 bin liraya kadar yüzde 0 faizli krediyi kullanabilecek.Togg T10X, beklemeden, kurasız, hızlı teslimatla yeni sahiplerine verilecek.Togg'dan yapılan açıklamada 'Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz' ifadeleri kullanıldı.Yüz tanıma ile oturum açmaArtık T10X'te Tru.ID profilinize giriş yapmak için şifre girmenize gerek yok. Yüz tanıma özelliğiyle cihazınız sizi tanır ve her giriş yaptığınızda profil ayarlarınız otomatik olarak yüklenir.Yeni arayüz ve tam ekran uygulama gösterimiT10X'inizde 4 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu sayede cihaza hangi profil ile giriş yapılırsa, o profile ait kişiselleştirilmiş tercihler ekrana yüklenir. Böylelikle T10X'iniz her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlar.Kısayol menüsü, yeni fonksiyonlarla genişletildi. Artık sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek altı farklı özelliğe, dairesel kumandayı kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz.Siz cihazınıza binmeden önce, yaptığınız gün ve saat bazlı planlamaya paralel olarak, cihaz içindeki iklimlendirme koşulları otomatik olarak uygulanır.Trumore uygulamasındaki 'Akıllı Cihazım' sekmesiyle T10X'in menzil ve batarya durumu, ortam sıcaklık seviyesi, cihaz lokasyonu, lastik basınçları ve toplam kilometre gibi güncel tüm bilgilerine anında erişebilirsiniz.Sürüş ve park etme güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran saydamlaşma özelliğiyle T10X'iniz artık üzerinde bulunduğu zemini de algılayabilir.