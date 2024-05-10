İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 62,6 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 93,14 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 10 Mayıs 2024 Cuma günü yüzde 83,12 olarak ölçüldü.10 Mayıs Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 83,12 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 10 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %93,14Darlık Barajı: %81,99Elmalı Barajı: %87,79Terkos Barajı: %92,06Alibey Barajı: %60,87Büyükçekmece Barajı: %77,91Sazlıdere Barajı: %62,38Istrancalar Barajı: %70,12Kazandere Barajı: %82,89Pabuçdere Barajı: %80,64