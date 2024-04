Survivor'da şoke eden olay! 2 yarışmacı diskalifiye edildi

Survivor All Star'ın yeni bölümü dün akşam yayınlandı ve yarışmaya 2 ismin veda ettiği açıklandı.Programın yapımcısı ve sunucu Acun Ilıcalı, ada konseyinde önce kırmızı takım yarışmacısı Gizem Memiç'in sakatlığı hakkında bilgi verdi.Memiç'in 2 haftadır sakatlığı nedeniyle yarışmalara katılamadığını hatırlatan Ilıcalı, şunları söyledi:"Gizem, biliyorsunuz çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. Survivor parkurları yine zorlu parkurlar ama All Star'da yarışmacılarımızın kazanma hırsı hatalara, hatalar da sakatlıklara yol açıyor. Gizem'in sakatlığı da maalesef bir diz sakatlığı ve 2 haftadır takımda yok. Sakatlıkları çok önemli hocalarımızla istişare ediyoruz. Buradaki tek önemli kural yarışmacımız devam ederse sağlığına bir şey olur mu. Bunun sonunda varılan sonuçta şu: Sevgili Gizem Memiç, Survivor All Star'a devam edemeyecek. Maalesef dizindeki hasar, tahmin ettiğimizden de çok. Gelen rapor Survivor'da yarışamayacağı yönünde."Mavi takımdan Yağmur Banda'nın sakatlığı hakkında da konuşan Acun Ilıcalı, "Sağ ayak bileğinden sakatlandı. Maalesef o engelde acele etmesi ve yarışma telaşı onu bu sakatlığa götürdü diye düşünüyorum. Yağmur için değerlendirme yapıldı arkadaşlar. Burada sporcular çok iyi bilir eğer bağlarla ilgili bir problem olursa bu beklenerek çözülebilir. Ama bunun üstüne bir sakatlık olursa devam etme şansı olmuyor yarışmacılarımızın. Burada kırık ve benzeri hasarlar olursa Survivor'a devam edemiyor" dedi.Banda'nın bileğinde kırık tespit edildiğini aktaran Ilıcalı, "Yağmur'u MR'a yolladık, ilk incelemelerde daha pozitif gözükmesine rağmen MR incelemesinde, bileğinde kırık oluştuğu ortaya çıktı. Bu da maalesef Survivor için bir kayıp daha demek. Sevgili Yağmur da Survivor All Star'a devam edemeyecek. Ayağı alçıya alındı şu anda" diye konuştu.Acun Ilıcalı, sakatlıklar nedeniyle kadın yarışmacı sayısındaki azalma üzerine 2 hafta üst üste erkek yarışmacı elemesi yapılacağını söyledi.Ilıcalı, "Bu hafta erkek elemesi var. Sonra önümüzdeki hafta yine erkek elemesi olacak. Kadın sayısındaki dengesizlikten dolayı erkek sayısı artmış oldu" dedi.