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Beyaz Gazete
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İstanbul'da trafik boşaldı! İşte yoğunluk yüzdesi...

Megakent'te seçim günü yollarda yoğun araç hareketliliği gözlenmezken haftanın ilk gününde de yollar boş kaldı.

Ekleme: 1.04.2024 - 09:49 Güncelleme: 1.04.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da trafik boşaldı! İşte yoğunluk yüzdesi...İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında sandıkların kurulduğu gün, trafikte yoğunluk yaşanmadı.


Dün yaşanan sakinlik ise bugüne de yansıdı.

Okulların tatil edilmesi de etkili olurken İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

Yollar boş kaldı, İstanbullu evinde

Milyonlara ev sahipliği yapan Megakent'te ilk iş günü yollar boş kaldı...

Okulların tatil olmasının da etkili olduğu kentte trafik yoğunluğu yüzde 50'nin altına kadar geriledi.

İstanbul'da trafik boşaldı! İşte yoğunluk yüzdesi...