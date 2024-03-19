Milyonların sevgisini kazanan Ayşe teyze 92 yaşında

Ankara'nın Güdül ilçesinde yaşayan Ayşe Teyze, sade yaşamı ve içten tavırlarıyla milyonların sevgisini kazanmış bir isim haline geldi. #ayseteyzegölbaşı hesabında paylaştığı videolarla Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'da geniş bir izleyici kitlesine ulaşıp, Alzheimer ve yaşlılık konularına dikkat çekmek için sesini duyuruyor.Özellikle, geçen yıl bankadan para çekerken bir memura "100 gayme'de sana bahşiş vereyim" dediği anın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Ayşe Teyze'nin adını duyuran bir olay haline geldi. Ancak sadece mizahi içerikler değil, aynı zamanda günlük yaşamın zorlukları, ekonomik sıkıntılar, devlete duyulan sevgi ve Anadolu'nun yaşam mücadelesi gibi derin konuları da ele alıyor.Geçtiğimiz Şubat ayında ciddi bir sağlık sorunu yaşayan Ayşe Teyze, Ankara Şehir Hastanesi Dahiliye servisindeki doktorların titiz çalışmaları sayesinde hayata geri döndü. Ve 9 Mart'ta, sevdikleriyle birlikte 92. yaşını kutladı. Ayşe Teyze'ye sağlık, mutluluk ve uzun ömürler diliyoruz.