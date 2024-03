Yüz yıllık icraat 21 yıla sığdırıldı! Başkan Erdoğan yeni hedefleri tek tek sıraladı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayımlanan Millete Hizmette 21. Yıl İl İcraat Kitaplarında 31 Mart mesajı verdi. Erdoğan, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, seçmenden "her anınızda hep yanınızda" olacak belediye başkan adaylarına rekor destek beklediğini söyledi.

AK Parti, 81 ile özel Millete Hizmette 21. Yıl İl İcraat kitapları hazırladı.AK Parti'nin internet sitesinden erişilebilen kitapçıklarda Edirne'den Kars'a belediyecilikte 30'uncu, iktidarda ise 21 yılda Türkiye'ye kazandırılan asırlık eserler adaletten, enerjiye, tarımdan kültür ve sanayiye, ulaşımdan sağlığa kadar 12 ayrı başlıkta sıralanıyor.Başkan Erdoğan kitapçıklar için yazdığı önsözde 'Belediyecilikte 30'uncu, iktidarda ise 22'nci yılımızı tamamlayacağız. Her biri şanla, şerefle, şehirlerimize eser kazandırmakla geçen 30 yıllık tecrübemizin ışığında milletimizin huzuruna yepyeni bir mahalli idareler vizyonuyla çıktık. Önümüze çıkan engeller karşısında 'ya bir yol bularak ya bir yol açarak', 81 vilayetimizin her birine sayısız eser, yatırım ve proje kazandırdık. 'Gerçek Belediyecilik' programımızla şehirlerimizin refahını, huzurunu, güvenliğini ve tabii afetlere karşı direncini artırmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar ülkemize nasıl tarihi başarıları beraber yaşattıysak, el ele, gönül gönüle vererek 31 Mart'ta da 'Türkiye Yüzyılı Şehirleri' için güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, sizlerden 'her anınızda hep yanınızda' olacak belediye başkan adaylarımıza rekor destek bekliyoruz' ifadelerini kullandı.Kitapta Türkiye Yüzyılı vizyonunun hedefleri de tek tek sıralandı. Türkiye'nin 100'üncü yılına hitafen 'Cumhuriyetin Yüz akı Türkiye'nin ortak aklı' sloganı da yer aldı.Sabah'ta yer alan habere göre; Kitapçıklarda İstanbul'a 1 trilyon 649 milyar lira, Ankara'ya 1 trilyon 91 milyar lira, Edirne'ye 111 milyar 620 milyon lira, Kars'a 71 milyar 595 milyon lira, Zonguldak'a 189 milyar 407 milyon lira, Adana'ya 278 milyar 952 milyon lira değerinde yatırım ve destek verildiği aktarıldı.Erdoğan'ın 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' düsturuyla 85 milyonun tamamına, hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmetkâr olmaya devam ediyoruz sözüne yer verildi.