Ehliyet alacaklar dikkat! 15 TL'yi ödemeyenlere 12 bin TL ceza geliyor!

2016 yılı öncesinde B sınıfı ehliyet almış olan sürücüler için uyarı geldi. Bu tarihten önce B sınıfı ehliyet almış olanlar ehliyet yenileme kuralına uymadıkları takdirde ceza ödemek zorunda kalacak.Daha öncesinde 2016 öncesi ehliyeti olanlar için değiştirme süreci uzatılmıştı. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce çıkartılan eski tip ehliyetlerin değişimi için tanınan sürenin, 31 Aralık 2022'den itibaren 2 sene daha uzatıldığı ifade edilmişti.Yapılan duyuruya göre, 2025 yılı itibariyle ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler, özellikle 15 TL olan yenileme ücretini ödemezlerse 12 bin TL'yi bulan bir ceza ödemesi yapmak zorunda kalacak. Sürücülerin, ehliyetlerini en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilemeleri gerekiyor. 1 Ocak 2016 tarihinden sonra ehliyet alanların ise herhangi bir işlem yapması gerekmiyor.Ehliyet yenileme işlemi için sürücülerin bazı belgeleri hazırlaması ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alması gerekiyor. İşte yenileme işlemi için gerekli olan belgeler:Kimlik kartı veya pasaportGüncel biometrik fotoğrafGeçerli bir sağlık raporuKan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)Mevcut ehliyetAdli sicil kaydıYenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecektir.Ehliyetini yenilemeyenler, 1 Ocak 2025'te eski ehliyetiyle trafikte yakalandığı durumda yüksek cezalar ödemek zorunda kalacak.