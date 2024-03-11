'Sesim kısıldı' diyerek gitti doktorları şaşkına çevirdi! Boğazından öyle bir şey çıktı ki...

Basit bir soğuk algınlığından ibaret olduğu düşünülen ses kısıklığı, 53 yaşındaki Vietnamlı adamda, hiç beklemediği bir sonuca sebep oldu.Kan tükürmeye başlayana kadar bu adam da basit bir enfeksiyon olduğunu sanırken, giderek kötüleşmeye başlayınca doktora gitti.Öncelikle ağzını açarak boğazında ne olduğuna bakmaya çalışan adam, aynada boğazının üst bölümünde 'kahverengi bir kitleden' başka bir şey göremedi. Giderek paniğe kapılınca Vietnamlı adam, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurdu.Adam, boğaz ağrısı ve ara sıra kan tükürme şikayetiyle Hanoi'deki Ulusal Endokrinoloji Hastanesi'ne geldiğinde, doktorlar yaptığı endoskopide, boğazına sıkı bir şekilde yapışmış, trakea yakınındaki glottis'in hemen altında 6 cm uzunluğunda bir sülük ortaya çıkardı.Bu tür keşifler duyulmamış bir şey değil ancak bu tip vakaların, son derece nadir olduğu düşünülüyor.Sülükler genellikle uygun hijyen koşullarının sağlanamaması nedeniyle insan vücuduna girmeyi başarabilirler.Bu vakada 53 yaşındaki hasta, doktorlara yaklaşık bir ay önce fare kapanı tutarken elinden yaralandığını söyledi.Shennong bitkisel ilaçlara inanan biri olarak bu sorunu şifalı bitkiler ile çözmeye çalışmıştı. Topladıktan sonra bu bitkileri ağzında ezerek bir macun haline getirip yarasına sürdüğü öğrenildi.Eli her ne kadar iyileşmiş olsa da, doktorlar yıkanmamış bitkileri ağzına koyarak küçük bir sülüğün vücuduna girmesine izin verdiğine inanıyor. Genellikle küçüktürler ancak sürekli kanla beslenerek çok hızlı büyüyebilirler.Bu tür durumlardan kaçınmak için doktorlar, insanlara vahşi doğada kirli su kaynaklarından ve kirli bitkilerden kaçınmalarını tavsiye ediyor.