Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'den ortak basın toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aranın ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Mısır'da... Başkan Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ortak basın toplantısı düzenledi.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti. Sisi, iki ülke arasında yeni işbirliklerinin hayata geçeceğini kaydetti.Sisi, 'Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek' dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Yakın zaman içerisinde (Türkiye ile) 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz'Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 'Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Batı Şeria'daki gerilimin yatıştırılması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyim'Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Bugünkü istişarelerimizde ticaret hacmini kısa süre içinde 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık.Gazze'deki insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında. Ateşkesin bir an evvel tesisi ve insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye sevki önceliğimizdir Mısır savunma sektörüne önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum. Netanyahu yönetimi, katliamlarını Gazzeli sivillerin sığındığı son nokta olan Refah'a da taşımaktan uzak durmalıdır. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için de Mısır'la birlikte çalışmaya hazırız.Bölgemizde barış ve istikrarın tesisi için Mısır'la temaslarımızı her seviyede artırma kararlılığındayız