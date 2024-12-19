Öğrencilere müjde! Kişi başı 6 bin TL verilecek
Akdeniz Belediyesi, ilçedeki üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim desteği verecek. 2 yıllık kazanan öğrencilere 4 bin, 4 yıllık kazananlara ise 6 bin TL verilecek.
Akdeniz Belediye Meclisinde oybirliği ile alınan bir kararla, bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşen ön lisans öğrencilerine 4 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan lisans öğrencilerine de 6 bin TL eğitim desteği sağlanacak.
İLK TAKSİT 25 ARALIK'TA HESAPLARDA
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde sağlanacak eğitim desteğinin ilk taksiti 25 Aralık'ta, daha önce öğrencilere dağıtılan banka hesap kartlarına yatırılacak.
Eğitim desteğinin önümüzdeki haftalarda yatırılması planlanan kalan taksitiyle ilgili olarak öğrencilerin ayrıca bilgilendirileceği bildirildi.
İLK TAKSİT 25 ARALIK'TA HESAPLARDA
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde sağlanacak eğitim desteğinin ilk taksiti 25 Aralık'ta, daha önce öğrencilere dağıtılan banka hesap kartlarına yatırılacak.
Eğitim desteğinin önümüzdeki haftalarda yatırılması planlanan kalan taksitiyle ilgili olarak öğrencilerin ayrıca bilgilendirileceği bildirildi.