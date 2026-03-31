Dışişleri Bakanlığından Sert Tepki! BM Geçici Görev Gücü'ne Saldırı Kınandı

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da görev yapan UNIFIL güçlerine yönelik saldırıya tepki gösterdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda UNIFIL bünyesinde görev yapan 3 Endonezyalı askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda personelin de yaralandığı belirtildi.Açıklamada, 'UNIFIL bünyesinde görev yapan Endonezyalı 3 barış gücü mensubunun hayatını kaybetmesi ve çok sayıda görevlinin yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıları kınıyor, Endonezya hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. BM kurumlarına ve BM barış gücü personeline yapılan bu saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalini teşkil etmektedir. Söz konusu saldırıların faillerinin adalet önünde hesap vermesi sağlanmalıdır' denildi.İsrail'in Lübnan'daki işgali bölgemizde savaşın yayılmasına ve istikrarsızlığın daha da derinleşmesine yol açmaktadır. İsrail yayılmacılığının, saldırganlığının ve işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma çağrımızı yineliyoruz' ifadelerine yer verildi.