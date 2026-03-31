İtalya TB3 SİHA İçin Kapıda! Avrupa’nın Açığını Türkiye Kapatıyor

İngiltere merkezli Middle East Eye'ın haberine göre, İtalya Donanması Türkiye'nin geliştirdiği Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracına (SİHA) yoğun ilgi gösteriyor.İtalyan Donanması Kurmay Başkanı Giuseppe Berutti Bergotto, parlamentoda yaptığı açıklamada, özellikle uçak gemilerinde kullanılabilecek insansız sistemlerin yakından incelendiğini belirtti.Bergotto, Baykar tarafından geliştirilen TB3'ün TCG Anadolu üzerinden kalkış ve iniş yaptığı görüntüleri paylaşarak, sistemin 'karmaşık ama son derece etkili' olduğunu vurguladı. İtalya'nın bu platformu, Leonardo ile yapılan iş birliği sayesinde tedarik edebileceğini ifade etti.Planın hayata geçmesi halinde TB3'lerin, İtalya'nın amiral gemisi ITS Cavour üzerinde konuşlandırılması gündeme gelecek. Böylece İtalyan Donanması, hem keşif-gözetleme hem de silahlı operasyon kabiliyetini aynı platformda birleştirmeyi hedefliyor.Haberde, TB3'ün NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında sergilediği performansın Avrupalı müttefikleri etkilediği de vurgulandı.Baltık Denizi'nde zorlu hava koşullarında görev yapan TB3'ler, sıfırın altındaki sıcaklıklarda gemiden otonom kalkış ve iniş gerçekleştirdi. Aynı tatbikatta hedeflere başarılı atışlar yapılması, platformun sahadaki etkinliğini gözler önüne serdi.TCG Anadolu'nun insansız hava araçlarına uyarlanmasıyla geliştirilen TB3 konsepti, Avrupa için hazır bir çözüm olarak öne çıkıyor.Uzmanlara göre, uzun süredir uçak gemisine konuşlu insansız sistem geliştiremeyen Avrupa donanmaları için Türkiye'nin sunduğu bu platform boşluğu dolduran bir seçenek olabilir.TB3, daha önce Bayraktar TB2 ile elde edilen saha başarısının deniz platformlarına uyarlanmış versiyonu olarak dikkat çekiyor. 280 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip olan sistem; akıllı mühimmat, füze ve çeşitli taarruz unsurlarını taşıyabiliyor.Analistler, Baykar ile Leonardo arasındaki iş birliğinin yalnızca bir savunma projesi olmadığını, aynı zamanda Türkiye ile Avrupa arasında stratejik dengeleri etkileyebilecek yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini belirtiyor.Bu gelişmenin, Ankara'nın Avrupa güvenlik mimarisindeki rolünü daha da güçlendirebileceği değerlendiriliyor.