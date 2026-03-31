İran Silahları Oyunu Değiştirdi! ABD’nin Sistemleri Neden Yetersiz Kalıyor?

ABD merkezli The Wall Street Journal'a göre, modern savaşlarda birkaç bin dolarlık insansız hava araçlarını etkisiz hale getirmek için milyon dolarlık füzelerin kullanılması, savunma maliyetlerinde ciddi bir dengesizlik yaratırken, yeni nesil düşük maliyetli füze projeleri hız kazanıyor.Habere göre, ABD ve müttefikleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalarda ucuz insansız hava araçlarını (İHA) düşürmek için milyonlarca dolar değerindeki gelişmiş füze sistemlerini kullanıyor. Bu durum, savunma harcamalarında sürdürülebilirlik tartışmalarını beraberinde getiriyor.The Wall Street Journal'a göre, özellikle İran üretimi düşük maliyetli İHA'lar, pahalı hava savunma sistemlerini zorlayan yeni bir savaş gerçekliği ortaya koydu. Patriot gibi sistemlerde kullanılan önleyici füzeler milyonlarca dolara mal olurken, bu sistemler bazen yalnızca birkaç bin dolarlık hedeflere karşı kullanılıyor.Pentagon'un eski bütçe yetkililerinden Elaine McCusker'in analizine göre, ABD ordusu savaşın ilk dört gününde İran'a ait balistik füze ve İHA'ları engellemek için yaklaşık 5,7 milyar dolarlık mühimmat kullandı.ABD merkezli gazeteye göre, bu maliyet dengesizliği savunma sanayinde yeni bir dönüşümü tetikledi. Eski NASA mühendisi Jason Cornelius tarafından kurulan Perseus Defense gibi girişimler, daha düşük maliyetli füze sistemleri geliştirmek için çalışmalar yürütüyor.Cornelius'un geliştirdiği sistem, yaklaşık 10 bin dolar maliyetle üretilebilecek 'mikro füze' konseptine dayanıyor. Şirket, AIM-9 Sidewinder füzesinin daha küçük ve hızlı üretilebilen bir versiyonunu geliştirmeyi hedefliyor.Habere göre, bu mikro füzeler kara, hava ve deniz platformlarından ateşlenebilecek şekilde tasarlanırken, yaklaşık 1100 yard menzile sahip.Cornelius, mevcut füze sistemlerinin yüksek değerli hedefler için geliştirildiğini vurgulayarak, 'Bunlar binlerce ucuz İHA'yı düşürmek için tasarlanmadı' değerlendirmesinde bulundu.Sadece ABD değil, Avrupa ve Körfez ülkeleri de düşük maliyetli savunma çözümlerine yöneliyor. Estonya merkezli Frankenburg Technologies'in CEO'su Kusti Salm, şirketlerinin geliştirdiği füzelerin on binlerce dolar seviyesinde olduğunu ve birkaç saat içinde üretilebildiğini belirtti.Salm, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı İran menşeli Şahed İHA'larının savaş doktrinini değiştirdiğini ifade ederek, bu sistemlerin toplu kullanımının savunma sistemlerini yıprattığını söyledi.Habere göre, yeni nesil füze üretiminde maliyetleri düşüren en önemli faktörlerden biri, sivil teknolojilerin savunma sistemlerine entegrasyonu oldu. Örneğin, geçmişte yalnızca askeri sistemlerde kullanılan ataletsel navigasyon teknolojileri artık cep telefonlarında da yer alıyor. Bu sayede üretim maliyetleri ciddi ölçüde düşürülebiliyor.The Wall Street Journal'a göre, yalnızca girişimler değil, büyük savunma şirketleri de bu alana yönelmiş durumda. Avrupa merkezli MBDA, Almanya ile DefendAir adlı düşük maliyetli füze sistemi için anlaşma imzalarken, Saab da benzer projeler üzerinde çalışıyor.İngiltere merkezli Cambridge Aerospace ise 'Skyhammer' adlı düşük maliyetli füze sistemini geliştirerek, yaklaşık 30 kilometre menzil ve on binlerce dolarlık maliyet hedefliyor.