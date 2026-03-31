Son Sözü 'Gidelim Buradan Anne' Olmuş! CHP'li Hasbi Dede'nin Tacizine Uğramıştı

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciziyle gündeme gelen ve sosyal medyadaki tehditlerin ardından önceki gün geçirdiği kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Elif Tuana Torun hayata tutunamadı.Elif Tuana Torun'un tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilirken, ailesi tarafından organlarının bağışlandığı kaydedildi.CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme gelen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun, önceki gece saat 23.30 sıralarında Görele ilçesi Karadeniz sahil yolunda meydana gelen kazada ağır yaralanmıştı.Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Adem Hasbaş (23) yönetimindeki 28 RE 752 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tuana, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Boynunda kırık olan talihsiz kız dün sabah hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne Nuray Torun ve baba Ahmet Torun fenalık geçirirken, Tuana'nın sınıf arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.Sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlarda aile hedef alınmış, 'Hasbi başkana yaptıklarınızın hesabını ortaklarınızla beraber ödeyeceksiniz', 'Senin nasıl bir anne olduğunu tüm Türkiye öğrenecek. Hasbi başkana bu kumpası kaç paraya kurdunuz' gibi ifadeler kullanılmıştı. Aile tehditlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Adem Hasbaş ile yanında bulunan kişi, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesi'ne sevk edilen sürücü Adem Hasbaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücü Adem Hasbaş'ın Görele'de bir restoranda çalıştığı, işyerinin sahibi Osman Akkoyun'un ise Hasbi Dede'nin eski eniştesi olduğu öğrenildi.CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede (42), WhatsApp üzerinden belediyede çalışan Nuray Torun'un kızı Elif Tuana Torun'u taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.Dede'nin, yaşı küçük kıza 'Beni beğeniyor musun?', 'Sence nasıl görünüyorum?', 'Sakın annene söyleme', 'Etkiliyorsun beni' ve 'Sevgilin olabilir, sorun yok' gibi ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı. Taciz suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenen ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti.Genç kız ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımların ardından yaşanan kazayla ilgili konuşan anne Nuray Torun, kızının okula son günlerde gitmediğini, sosyal medyadaki tehdit yazılarından etkilendiğini ve 'Gidelim buralardan anne' dediğini anlatmıştı.CHP'li Görele Belediyesi'nde çaycı olarak çalışan Nuray Torun'un taciz iddialarının ardından mobbinge uğradığı ve geçtiğimiz hafta Görele Belediyesi sosyal tesislerinde garson olarak görevlendirildiği öğrenildi.Talihsiz Tuana'nın gece vardiyasında görevli olan annesinin yanına giderken ölümü büyük üzüntüye yol açtı.