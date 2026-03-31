APP Plakalar İçin Son Gün! Değişim Merkezlerinde Uzun Kuyruklar

Amerikan Pres Plaka (APP) kullanımına getirilen yasak kapsamında verilen sürenin dolmasına saatler kala, Ankara'daki plaka değişim merkezlerinde yoğunluk oluştu.Araç sahipleri, standart ve mühürlü plakalara geçiş yapmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Değişim Merkezi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.Merkezde gün boyu hareketlilik yaşanırken yoğunluk nedeniyle zaman zaman işlemlerde aksama meydana geldi. Görevliler, vatandaşların mağdur olmaması için mesai saatlerini uzatabileceklerini ifade etti.Plakasını değiştirmek için merkeze gelen vatandaşlardan Ali Dönmez, son gün yoğunluğu nedeniyle beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, “Bugün plaka değişiminin son günü. Çok kalabalık, sıra oldukça uzun. Bir saattir bekliyorum, daha da bekleyeceğiz gibi görünüyor. Yeni damga ve mühür zorunluluğu var. İnşallah herkes işlemini yetiştirebilir” dedi.Sürücülerden Fatih Başaran ise APP plakaların değiştirilmesinin doğru bir uygulama olduğunu düşündüğünü söyledi:Maalesef biz de son güne bıraktık. Sıra çok uzun. Saat 9'dan beri işlemlerimizi halletmeye çalışıyoruz. APP plakaların radar sistemleri tarafından okunamadığı söyleniyor, bu nedenle değiştirmek gerekiyor.Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, yetkisiz yerlerde basılan ve “APP” olarak bilinen standart dışı plakaları kullanmaya devam eden sürücüler yarından itibaren ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.Buna göre APP plaka kullandığı tespit edilen sürücülere 140 bin lira idari para cezası, 30 gün ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca sürücüler hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan adli işlem başlatılacak.Yetkililer, orijinal plakaların 11x52 santimetre ölçülerinde, karakter aralıklarının yönetmelikte belirlenen standartlara uygun olması gerektiğini hatırlatıyor. Resmi plakalarda ayrıca TR ibaresi, ay-yıldızlı hologram ve okunabilir mühür bulunması zorunlu.Güvenliği artırmak amacıyla 1 Ocak 2024 itibarıyla basılan tüm plakalarda karekod ve 12 haneli seri numarası uygulamasına geçildi. Bu sistem sayesinde denetim ekipleri plakanın hangi birimde üretildiğini anında tespit edebiliyor.Yetkililer, sosyal medya veya internet üzerinden “hızlı plaka çıkarılır” şeklindeki ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgularken, bu tür girişimlere karşı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin işlem başlattığını da belirtti.1 Nisan itibarıyla sona eren mühlet, araçların orijinalliğini bozan ses ve görüntü sistemlerini de kapsıyor. Karayolları Trafik Kanunu'ndaki değişiklikle, sürücünün dikkatini dağıtarak can ve mal güvenliğini tehlikeye atan eklentilere de yeni müeyyideler getirildi.Araçların fabrikadan monte edilmiş orijinal ses, navigasyon veya multimedya sistemlerinin kullanılmasında herhangi bir yasak bulunmazken, sistemlerin orijinalliğinin bozulması cezaya tabi olacak.Buna göre, dışarıdaki vatandaşları rahatsız edecek boyutta yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere 3 bin lira para cezası kesilecek. Aracın orijinalinde olmadığı halde sonradan tablet taktıran, bu cihazlar üzerinden video oynatan veya araca sonradan amfi ve büyük hoparlörler ekleterek sistemi değiştiren sürücülere ise 21 bin lira ceza uygulanacak.Yetkililer, söz konusu düzenlemelerdeki temel amacın vatandaşı cezalandırmak değil, sürücünün tüm dikkatini yola vermesini sağlayarak olası kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek olduğunu ifade ediyor.Araçlarında sonradan takılmış standart dışı ses ve görüntü sistemi bulunan sürücülerin, cezai işleme maruz kalmamaları için yarından önce bu sistemleri söktürmeleri ve araçlarını kanuna uygun hale getirmeleri uyarısında bulunuluyor.