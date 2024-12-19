Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcSICAKLIĞI aklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise, genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Yağışların bu akşam Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE 6°C, 16°CParçalı ve az bulutluEDİRNE 4°C, 12°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 7°C, 13°CParçalı ve az bulutluSAKARYA 5°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AFYONKARAHİSAR -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 6°C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR 7°C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 3°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 4°C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY 4°C, 14°CParçalı ve az bulutluMERSİN 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA 0°C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 0°C, 9°CParçalı ve az bulutluKONYA 0°C, 10°CParçalı ve az bulutluSİVAS -3°C, 2°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 1°C, 13°CParçalı bulutluDÜZCE 3°C, 15°CParçalı bulutluKASTAMONU 1°C, 7°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 7°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN 2°C, 6°CÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.SAMSUN 8°C, 14°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 0°C, 9°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan'ın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM -5°C, 1°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlıKARS -5°C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA -2°C, 7°CParçalı ve az bulutluVAN -5°C, 6°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -1°C, 10°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT -2°C, 8°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 3°C, 14°CParçalı ve az bulutlu