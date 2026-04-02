Dağlardan Gelen Antibiyotik! Sadece 2 Ay Satılıyor

Erzincan'da doğada kendiliğinden yetişen ve doğal antibiyotik olarak bilinen çiriş otu, tezgahlardaki yerini aldı.Karların erimesi ve ilkbaharın gelmesiyle toplanmaya başlayan çiriş otu, hem sağlık açısından faydaları hem de yöre halkına gelir sağlama özelliğiyle öne çıkıyor.Dağlık alanlar, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen çiriş otu, vatandaşlar tarafından kökünden özenle kesilerek torbalara yerleştiriliyor ve evlere taşınıyor.Toplanan otların bir kısmı yemeklerde kullanılırken, fazlası kilogramı 200 liradan satışa sunuluyor.Çiriş otu, yalnızca yılda 2 ay hasat ediliyor.Yörede 'gulik' olarak da bilinen çiriş otu, çorba, gözleme ve konserve gibi yemeklerde değerlendiriliyor.Vatandaşlar da çiriş otunu çorba, kavurma, börek ve ıspanak gibi yemeklerde kullanarak, dağlarda doğal olarak yetişen bu bitkinin sağlığa faydasından yararlanıyor.