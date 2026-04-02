Mehmet Sevigen'den çarpıcı açıklama! 'CHP'de genel merkezin avukatları soru bile sormadı'

Eski Devlet Bakanı CHP'li Mehmet Sevigen, katıldığı programda Gazeteci Türker Akıncı'nın sorularını yanıtladı. Mehmet Sevigen çarpıcı açıklamalarda bulunarak, 'CHP'de genel merkezin avukatları soru bile sormadı' şeklinde konuştu.'CHP GENEL MERKEZİN AVUKATLARI SORU BİLE SORMADI'Açıklamalarda bulunan Mehmet Sevigen, 'Ankara'da bir dava daha devam ediyor biliyorsunuz. Bir butlan davası bitti. ;stinafa gitti biliyorsunuz, itiraz etmişlerdi. Bu ceza davası. toplamda 12 tane, 3 tane, 4 tane milletvekili var. Geri kalan belediye başkanları. İstanbul Başkanı Özgür Çelik var, Ekrem İmamoğlu var, İzmir belediye başkanı var, Bursa ilçe başkanları var. Bu ceza davasından çıkacak karar, mutlak butlan kararını etkileyebilecek. Ya çıkar ya çıkmaz bilemem. Ama daha önce savcı beni çağırmıştı. 'Sayın Bakanım gelip bir düşüncenizi ifade verir misiniz?' diye rica etmişti. Ben de gittim, anlatmıştım. Çünkü havada uçuşuyor. Paralar alındı, verildi, işte pavyonlar biliyorsunuz. Bin dolar aldım, götürdüm, savcıya verdim. Bir de bunun arkasından Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, Manisa'da sonra da İzmir Kongresi'nde 'Bu şaibeli kurultay' diye. Ama CHP yönetimi bir tek kelime etmiyordu bu konuda.Çıkıp televizyonda Kemal Bey söyledi, bir de ben söyledim. Dedim 'Cevap verilmez mi?' Cumhurbaşkanı, 'şaibeli' diyor. Bu kurultayın neresi şaibeli. Şaibe yoksa sahip çıkın demiştim. Bu düşüncemden dolayı beni de savcı rica etmişti, Ankara'daki Ramazan Hançer. Mahkeme açılınca geçen ay duruşmaya gidememiştim. Bu ay görüntülü olarak İstanbul'dan katıldım. Çağlayan Adliyesi'ne gittik. 13. Asliye Ceza'da, bu konudaki düşüncelerimi söyledim. Avukatlara 'Bir sorunuz var mı?' dediler. 'Soru yok.' denildi. Yani karşı tarafın, genel merkezin avukatları bile soru sorma ihtiyacı duymadılar.' ifadelerini kullandı.