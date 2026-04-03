Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 17°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 19°CÇok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 17°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.ADANA °C, 21°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 21°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 14°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 15°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıARTVİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıTRABZON °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluMALATYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıVAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurluÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 18°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 16°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 19°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı