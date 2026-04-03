Bakanlık 19 Hileli Firmayı İfşa Etti! İşte Tam Liste

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 2 Nisan 2026 tarihli son tağşiş listesi, gıda sektöründeki usulsüzlükleri bir kez daha gözler önüne serdi.“Taklit ve tağşiş” ile “sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar” başlıkları altında açıklanan listede toplam 27 üründe hile tespit edildi.Denetimlerde özellikle et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile zeytinyağında yoğun ihlaller dikkat çekerken, bazı ürünlerde kanatlı eti, sakatat, tohum yağı ve farklı yağ karışımlarının kullanıldığı belirlendi.Et ürünlerinde dana ve kuzu eti yerine kanatlı eti ile sakatat kullanıldığı belirlenirken, zeytinyağlarında daha düşük kaliteli yağlar ve tohum yağı karışımlarına rastlandı.Süt ürünlerinde olması gereken yağ oranının altında üretim yapıldığı, tereyağında ise bitkisel yağ ve süt yağı dışındaki yağların kullanıldığı tespit edildi.Ayrıca bazı çay ürünlerinde gıda boyası bulunurken, bazı ürünlerde doğrudan ilaç etken maddesine rastlanması endişe yarattı.İşte hileli ürünlerin listesi: