Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete diplomasi dersi! Akla ziyan komplo teorileri ürettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:Sevgili Dadaşlar, sevgili genç kardeşlerim, muhterem hanımefendiler sizleri hasretle selamlıyorum. Pazartesi günü Isparta'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Taha Nergiz kardeşime Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyorum.Bizim kongrelerimiz bayram gibidir. Bu salonu dolduran kardeşlerimin nezdinde, tüm Erzurumlu kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bugün aramızda olamayan ahirete intikal etmiş teşkilat mensuplarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrağı devralan kardeşlerime de Allah'tan mukavemet diliyorum.31 Mart seçimlerinde seçiminizi AK Parti'nin gerçek belediyeciliğinden yana kullandığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız.Erzurum bizim milli değerimizdir.Gayretlerimiz neticesinde Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşikilatı tarafından 2025 yılı Turizm Başkenti olarak seçildi. Bu güzel şehir tüm dünyaya tanıtılacak. Bir diğer güzel haberimiz stadyum haberidir. 20 bin kişilik stadyumun yapımına başlayacağız.Dünyamız ve bölgemiz son dönemde sancılı günler yaşıyor.50 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor. Komşunun evi yanarsa ya alevi ya dumanı mutlaka size ulaşır.Asrın felaketi denilen, 53 bin canımızı kaybettiğimiz depremi yaşadık. Bu depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar. Bu sorunların tamamı konjoktüreldir yani gelip geçicidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir. Bazı güçlüklerimiz olsa da Türkiye'yi hiç olmadığı kadar müreffeh günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.Türkiye yüzyılının parlak günlerini hep birlikte idrak edeceğiz. Ülkemizde başını muhalefetin çektiği bir grup millete sürekli karamsarlık aşılıyor. Milletle aynı yolda yürümek yerine rüzgar gülü gibi yel nereden eserse oraya bakıyorlar. AK Parti kaybetsin de gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muazeneyi yitirmiş vaziyetteler. Dünyada ne olup bittiğini zaten bilmiyorlar. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında bile değil. Geçtiğimiz günlerde komşumuz Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esed Şam'dan kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı kendileriyle birlikte bizleri de gururlandıran bir zafere imza attı.13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor. Ay Yıldızlı bayrağımız özgür Suriye bayraklarıyla yan yana Suriyeli kardeşlerimizin ellerini süslüyor. Bakıyoruz birileri buna tahammül edemiyor. Bu sevinci paylaşmaktan aciz durumdalar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Neymiş Suriye'nin arkasında emperyalist güçler varmış. Bunun gibi bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını zannediyorlar.Diplomasi tıpkı siyaset gibi ince bir sanattır. Diplomasi 10 hamle sonrasını hesaplamayı gerektirir. Kendi adımlarınızla birlikte rakiplerinizin hatta hasımlarınızın hamlelerini dikkate almak her türlü senaryoya hesaba katmak zorundasınız.Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz. Şu ana kadar binlerce zirveye katıldık. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman bin düşündük ama bir söyledik.Yalnız bırakıldığımız çok zaman oldu. Sığınmacıları seçim malzemesi olarak kullanacak kadar vicdanını kaybedenler oldu. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi bu topraklarda misafir ettik. Ama CHP ne dedi biz sizi gelir gelmez geri göndereceğiz. Biz de dedik ki, 'Biz Ensarız, sizler muhacirsiniz.'CHP yönetiminin baas diktatörlüğüne bu kadar sempati beslemesini milletimiz kadar biz de merak ediyoruz. Baas kaybedince otomatik olarak CHP'de mi kaybetmiş oldu. Bunu açıklasınlar.Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye konusunda ne kadar isabetli davrandığımızı bugün bir kez daha görüyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi ölüme göndermediğimiz için ne kadar haklı olduğumuzu bugün bir kez daha anlıyoruz. Şam Büyükelçiliğini bugün yeniden hayata geçiyoruz.