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Esenyurt'ta can pazarı! Otomobil TIR'ın altına girdi

Esenyurt TEM Bağlantı Yolu'nda bir otomobil kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken bölgeden ilk görüntüler de geldi.

Ekleme: 1.11.2024 - 09:27 Güncelleme: 1.11.2024 - 09:30 / Editör: Atilla Özbir
Esenyurt'ta can pazarı! Otomobil TIR'ın altına girdiKaza, saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu, Hadımköy Yolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CFR 896 plakalı otomobil ile M.K.'nın kullandığı 41 U 2665 plakalı TIR, ışıklı kavşakta çarpıştı.

Esenyurt'ta can pazarı! Otomobil TIR'ın altına girdi

OTOMOBİL, TIR'IN ALTINA GİRDİ

Kazada TIR'ın altında giren otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA

İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken TIR şoförü M.K., ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Esenyurt'ta can pazarı! Otomobil TIR'ın altına girdi