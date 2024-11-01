CHP'de 'Ahmet Özer' çatlağı! Esenyurt çağrısına uymayan Mansur Yavaş hakkında çarpıcı iddia

'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklandı. Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına CHP ve kent uzlaşısı adı altında ittifak yaptığı DEM Parti'den sert tepki geldi. Özer hakkında sessizliğiyle dikkat çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye kayyum atandıktan sonra suskunluğunu Özer'e destek veren bir açıklama yayınlayarak bozdu. Yavaş, yaptığı açıklamada ''tutuklama yasaya aykırıdır'' dedi.İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Yaşananlar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbullulara Esenyurt Belediyesi önünde toplanma çağrısı yapmıştı. Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaparken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özel'in çağrısına uymayarak gelmedi.Bu karar sonrası farklı tartışmalar yaşanırken gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Portakal, 'Bundan sonraki senaryoyu söyleyeyim ben. Mansur Yavaş'ı CHP'den istifa ettirip kendi cenahlarına çekmek isteyen bir İYİ Parti veya bir Zafer Partisi grubu olabilir' dedi. Portakal ayrıca,'Şimdi gerçekten tavırlarını bilmek isterim. Siz belediye başkanınızın arkasında mısınız, değil misiniz Mansur Bey? Herkes sizin milliyetçi ve ülkücü geçmişini biliyor. Dürüst bir başkan olduğunuzu da teslim ediyoruz ama gördüğüm kadarıyla DEM'lilerle aynı karede yer almak istemiyor.Hak verebilirim kendisine, milliyetçi kimliğinden dolayı duruşu vardır onu hiç bozmuyor ama o zaman karar vereceksiniz. Bu partide mi kalacaksınız, başka partilere de gidebilirsiniz. İstifa edip bağımsız olarak da yürütebilirsiniz ama en azından duruşunuz belli olsun. belediye başkanının arkasında mısınız, değil misiniz ben onu merak ediyorum. Orada Genel Başkan var, Ekrem İmamoğlu var...Zaten şu anki tavrıyla da Mansur Yavaş, gördüğüm Cumhurbaşkanlığı yarışında CHP'de bir adım daha geride kaldı. Mansur Bey net olmak zorundasınız.Bundan sonraki senaryoyu söyleyeyim ben. Mansur Yavaş'ı CHP'den istifa ettirip kendi cenahlarına çekmek isteyen bir İYİ Parti veya bir Zafer Partisi grubu olabilir.Muhafazakar milliyetçi cenahta başka hareketlerin içine çekmek isteyebilirler. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir tarafta Mansur Yavaş ve bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan... Parçalanmak istenen bir CHP, büyük oyun bu da olabilir.' dedi.