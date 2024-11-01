İbrahim Yumaklı: Şap hastalığı oranı yaklaşık yüzde 78 azaldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki 'Ankara Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu', düzenlenen törenle hizmete açıldı.Törene, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı.Burada konuşan Bakan Yumaklı, şubat ayında, hayvancılıkta verimli ve kaliteli üretim yapma adına 5 yıllık yol haritasını açıkladıklarını hatırlatarak, bu yol haritası kapsamında aldıkları kararların hepsini tek tek uyguladıklarını söyledi.Bu konuda atılan adımları anlatan Yumaklı, 'Bütün bunları yaparken amacımız hem üreticilerimizin olması gerektiği gibi üretim yapabilmesini sağlamak hem de tüketicilerimizin uygun fiyatla hayvan ürünlere ulaşmasını sağlamak. Bütün bunları yapabilmek için de hayvan sağlığının çok önemli olduğunu her zaman için vurguladık.Aşı programımızı değiştirdik, yol kontrol noktalarını artırdık. Ayrıca bu tesis gibi Erzurum'da ve Elazığ'da devreye koyduğumuz veteriner yol kontrol noktalarıyla da hayvan hareketleriyle hayvan hastalıklarının Türkiye'nin farklı yerlerine taşınması konusundaki o olumsuz durumu ortaya koyacak hususları engellemiş olduk' dedi.Hayvansal hastalıkların ülke ekonomisine çok büyük bir negatif etkisi olduğuna dikkat çeken Yumaklı, 'Bunlarla alakalı yaptığınız her iyileşme hem üretiminize hem de ülke ekonomisine katkı anlamını taşıyor. Kontrolsüz hayvan hareketlerinin oranı çok büyüktü.Bu istasyonların 7/24 görev yapmaya başlamasıyla birlikte istatistiksel olarak hayvan hastalıklarındaki azalmayı gördük. Geçtiğimiz yıla göre 2024'te şap hastalığındaki azalma oranı yaklaşık yüzde 78.Bundan sonra da Çankırı ve Kayseri başta olmak üzere, yol kontrol noktalarını oluşturacağız. Buradaki amacımız, bilerek ya da bilmeyerek, doğrudan ya da dolaylı hasta olma potansiyeli ya da hastalığı içeren hayvanların hareketinin yurt içerisindeki diğer noktalara ulaşmasını engellemek.Bakanlık olarak, üretimin, gıda arz güvenliğinin son derece önemli olduğunu dikkate alarak, üretimin yapılması konusunda tohumdan sofraya kadar üreticilerimizin yanındayız' diye konuştu.Bakan Yumaklı, açılış sonrasında hayvanların kontrol edildiği noktada incelemelerde bulundu.