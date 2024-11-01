Kredi kartında yeni dönem! 60 ay yapılandırma başladı

Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen, kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankalar tarafından yapılandırma başlıyor.Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklandı.Uygulama bugün yürürlüğe girdi. Buna göre 60 ay yapılandırma 1 Kasım 2024 Cuma günü itibariyle 81 ilde tüm bankalarda resmen başladı.Merkez Bankası, 24 Ekim'de referans oranı yüzde 3.11 olarak açıkladı. Bu bağlamda da borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek.