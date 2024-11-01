Ateşkeste son durum! ABD medyası Lübnan saldırıları için yeni süre verdi: Netanyahu’dan flaş açıklama!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Lübnan ile İsrail arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı temelinde yürütülen ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Blinken, BMGK'nin 1701 sayılı kararının uygulanabilmesi amacıyla 'yoğun çalışma' yürüttüklerini belirtti.İsrail ile Lübnan arasında BMGK'nin bu kararı temelinde ateşkese ulaşmak için 'iyi bir ilerleme' kaydedildiğini ifade eden Blinken, 'Daha yapacak çok işimiz var ancak ateşkes de dahil, diplomatik bir çözüme ulaşmamız için gerekli olan şey bu.' dedi. Blinken, Gazze'deki insani durumda da iyileşme olduğunu ancak yeterli olmadığını, yardım tırlarının bölgeye girişi kadar dağıtımların da etkili şekilde yapılmasının önemli olduğunu söyledi.Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'den bir heyetin İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaları durdurmak için hazırladıkları 'taslak anlaşma' üzerinde İsrailli yetkililerle görüşmeler yürüttüğünü belirtti.Taslak anlaşmanın WSJ tarafından görüldüğü kaydedilen haberde, İsrail'in 'kendisine yönelik tehditleri bertaraf etmek' amacıyla Lübnan'a saldırılarını 60 gün daha sürdürmesinin önerildiği ileri sürüldü. Taslak anlaşma metninde ayrıca, İsrail askerlerinin bir hafta içinde Lübnan topraklarını terk etmesi ve BMGK'nin 1701 sayılı kararı temelinde 'Hizbullah ve diğer silahlı grupların temizlenmesi' için Lübnan ordusunun devreye girmesi konularını da içerdiği kaydedildi.WSJ'nin haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 'ABD başkanlık seçimlerinden önce herhangi bir anlaşmaya yanaşmadığı' belirtilerek, Lübnan ve Hizbullah'ın da 'İsrail'e saldırılarını sürdürmesi için çok serbestlik tanındığı ve Lübnan'ın egemenliğinin hiçe sayıldığı' gerekçesiyle ABD'nin teklifine karşı oldukları öne sürüldü.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun yeni subaylarının mezuniyet töreninde konuştu. İsrail'in son saldırılarında İran'ın 'yumuşak karnını' hedef aldığını söyleyen Netanyahu, 'İran'daki rejimin liderlerinin küstah sözleri, İsrail'in bugün İran'da her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olduğu gerçeğini örtemez. Gerektiğinde İran'ın her yerine ulaşabiliriz' dedi.İsrail ordusunun en büyük hedefinin İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu söyleyen Netanyahu, 'Bu hedeften gözümüzü ayırmadık, ayırmıyoruz ve ayırmayacağız. Bazı nedenlerden dolayı bu hedefe ulaşmaya yönelik planlarımızı detaylandıramam' dedi.Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceğine dair net bir tarih veremeyeceğini aktaran Netanyahu, 'Zafer kazanmak için net hedefler belirliyorum' dedi. Hükümete yönelik eleştirilere karşı çıkan Netanyahu, belli bir hedef doğrultusunda saldırılara devam ettiklerini aktardı.'ABD'NİN TALEPLERİNE HAYIR DİYORUM'İsrail'in Orta Doğu'daki stratejik gerçekliği değiştirdiğini savunan Netanyahu, ABD'nin desteğini takdir ederek, ABD tarafının taleplerine mümkün olduğunda 'evet', mecbur kaldığımda ise 'hayır' dediğini ifade etti.Hizbullah ile ateşkes konusuna değinen Netanyahu, İsrail sınırındaki tünel ağını yok etmeden, Hizbullah'ın yeni liderini etkisiz hale getirmeden ve Hizbullah'ın elindeki roketleri yok etmeden ateşkes için baskı yapanları kınadı.TEL AVİV'E DESTEK MESAJIABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve İran destekli vekil güçlere karşı İsrail'i ve bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduklarını söyledi. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Austin, Gallant ile telefon görüşmesi yaptı.İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları sürerken, bölgesel tansiyonun düşürülmesine ilişkin fırsatların ele alındığı görüşmede Austin, ülkesinin 'İran ve İran destekli vekil güçlerden gelen tehditlere' karşı ABD askerlerini, İsrail'i ve bölgedeki müttefiklerini savunmaya hazır olduğunu yineledi.Bakan Austin, Lübnan sınırındaki çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlı ve İsrailli sivillerin güvenli dönüşlerine imkan tanıyacak diplomatik bir girişime de bağlılıklarını tekrar etti. Austin, görüşmede ayrıca Gazze'deki ağır insani şartların yanı sıra esir takası ve ateşkes olasılıklarını değerlendirdi.