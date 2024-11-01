Fondaş basına yalanlama! AK Partili isimleri ve Saraylar Lİmanı'nı hedef almışlardı...

Geçtiğimiz günlerde Saraylar Limanı hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. CHP’nin algı ve yalan makinesi milletvekillerinden biri olan Serkan Sarı, aslı astarı olmayan bir iddia ortaya atarak Saraylar Limanı’nı hedef aldı.

CHP'li milletvekilleri'nin skandalları bitmek bilmiyor.Bu sefer de AK Partili isimleri ve Saraylar Limanı'nı hedef aldılar.CHP'nin Balıkesir Milletvekili olan Serkan Sarı, geçtiğimiz günlerde haddini aşan iftiralar ortaya atarak AK Parti Marmara İlçe Başkanı Ediz Öztürk ile bir AK Parti yöneticisine iftira atmıştı. Sarı'nın bu skandal iddiaları kısa süre içerisinde patladı.

Sarı, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanarak Saraylar Uluslararası Gümrük Limanı'na iftirada bulunmuştu:

“AK Partili kadroların zorbalıklarının, hukuksuzluklarının sonu gelmiyor. Kaçak bir şekilde bu kamyonlar gümrük sahası içeriinde uluslararası limanda uluslararası yolculuk yapacak olan gemilere yüklenmiş durumda. Bu kaygı verici. Neden kayıt dışısınız?” ifadelerini kullanmıştı.

Ortaya çıkan bir video ile CHP'li milletvekili'nin tüm iddiaları adeta bomba gibi patladı.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI!



Yapılan skandal açıklamadan birkaç gün önce çekilen bir videoda tüm gerçekler gün yüzüne çıktı. Olay yerinde çekilen o videoda anlatılan ve ortaya konan görüntülerde CHP'li milletvekili algılarında boğuldu.



CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ENGELLENDİ!



Çekilen videoda şu ifadeler kullanıldı:



'Saraylar Limanı, görüldüğü üzere araçlar yüklü bir şekilde bekliyor. İhracat gemisi burada. Uluslararası ihracat yüklemesi olan gemi şu an yükleme yapılıyor. Gerekçe, CHP'li Belediye Başkanı'nın kişisel sebeplerinden dolayı ihracat engellendi. Karakolluk ve kolluk kuvvetleri burada. Şu an burada hiçbir şekilde yükleme yapılmıyor. Hiçbir şekilde Belediye Başkanı yükleme yapılmayacağını söylüyor. Araçlar yüklü bir şekilde burada bekliyor. Saraylar Limanı...,



Burada bu şekilde kötü bir görüntüye maruz kalmış bir şekilde ticaret adeta ihracat engelleniyor.' ifadeleri kullanıldı.

Yapılan skandal açıklamadan birkaç gün önce çekilen bir videoda tüm gerçekler gün yüzüne çıktı. Olay yerinde çekilen o videoda anlatılan ve ortaya konan görüntülerde CHP'li milletvekili algılarında boğuldu.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN ENGELLENDİ!



Çekilen videoda şu ifadeler kullanıldı:



'Saraylar Limanı, görüldüğü üzere araçlar yüklü bir şekilde bekliyor. İhracat gemisi burada. Uluslararası ihracat yüklemesi olan gemi şu an yükleme yapılıyor. Gerekçe, CHP'li Belediye Başkanı'nın kişisel sebeplerinden dolayı ihracat engellendi. Karakolluk ve kolluk kuvvetleri burada. Şu an burada hiçbir şekilde yükleme yapılmıyor. Hiçbir şekilde Belediye Başkanı yükleme yapılmayacağını söylüyor. Araçlar yüklü bir şekilde burada bekliyor. Saraylar Limanı...,



Burada bu şekilde kötü bir görüntüye maruz kalmış bir şekilde ticaret adeta ihracat engelleniyor.' ifadeleri kullanıldı.



