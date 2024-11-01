İBB'nin ihmali sonucu hayatını kaybetmişti...Edanur'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Nisan ayında 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB tarafından açılan ancak kapatılmayan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti. Minik Edanur'un ihmal sonucu ölümü ailesini ve sevdiklerini yasa boğarken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Edanur'un ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, 26 Nisan günü saat 15.30 sıralarında, Eda Nur Gezer'in akrabaları Sinem Yaşar ve Gülseren Yaşar ile birlikte piknik yapmak için Fatih Mahallesi Menekşe Caddesi'nde bulunan Menekşe Sahil Parkına geldikleri, Eda Nur'un akrabası olan diğer çocuklarla oyun oynadığı sırada park içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) açılan fakat çevresinde hiçbir güvenlik önlemi alınmayan ve içi su dolan 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğindeki çukura düştüğü, durumun fark edilmesi üzerine Eda Nur'un ambulans ile hastaneye kaldırıldığı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlatıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Edanur'un suda boğulma dışında bir ölüm sebebinin olmadığı yer aldı.Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde Menekşe Sahil Parkı içerisinde meydana gelen su arızası ile ilgili İSKİ kayıtlarında herhangi bir arızaya rastlanmadı. Menekşe Sahil Parkı içerisinde bulunan iç tesisat hatlarının bakım ve onarımından İSKİ idaresinin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı, söz konusu kazı çalışmasının sorumluluğunun Menekşe Sahil Parkı'ndan sorumlu İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı uhdesinde çalışan yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de bulunduğu tespit edildi.İddianamede yer alan bilirkişi raporunda yer verilen olay yeri inceleme raporunda eksiklikler şu cümlelerle belirtildi: 'Kazılan yerde tepe oluşturmuş şekilde toprağın olduğu, kazılan yerin çukur oluşturduğu, içinde su birikintisinin bulunduğu, bahse konu yer ve çevresinde herhangi bir uyarı ikaz levhası, işaret, şerit, herhangi bir uyarıcı malzemenin ve ikazın olmadığı görüldü. Su dolu çukurun metreyle ölçümleri alındı. Çukurun uzunluğunun 428 santimetre, genişliğinin 205 santimetre ve derinliğinin ise 135 santimetre olduğu görüldü'İddianamede yer alan bilirkişi raporunda ihmaller zinciri tek tek anlatıldı. Raporda su kaçağının yeni meydana gelmediği, ilk tespitten sonra çalışma yapıldığı ancak sorunun giderilemediği, devamında sorunun takip edilmediği, yaklaşık 25 gün sonra kaymakamlıktan gelen telefon üzerine konunun tekrar gündeme geldiği aktarıldı. Öte yandan raporda iş takibi ve risk değerlendirmesi anlamında gerekli hassasiyetin gösterilmediği, arızaya müdahale sırasında yetkili ve sorumlu personellerin işin başında bulunmadığı, iş güvenliği tedbiri alınmadığı, talimat verildiği sırada olay yerinde bulunan, talimattan haberi olan sorumlu teknik müdür yardımcısı ve sahadan sorumlu şef tarafından herhangi bir aksiyon alınmadığı, talimat gereği işin takip edilerek gerekli görevlendirmelerin yapılmadığına yer verildi.Bilirkişi raporunda yer alan değerlendirmeler sonucunda, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Cabir Şaban, Barış Şişman, Erman Uzun ve Turan Yaman'ın asli kusurlu bulunduğu belirtildi. Furkan Keleş, Fayık Cansu, Sezai Ayhan, Metin Aras ve S.Y. ise tali kusurlu bulundu.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Edanur Gezer'in acılı annesi Nurcan Gezer, şunları söyledi: 'İstanbul Esenyurt'ta ediyorum. Kardeşim olan Sinem Yaşar ile birlikte aynı evde kalıyorum. Edanur'un doğumundan sonra fırsatını bulup nüfus kaydını yaptıramadım. Yaklaşık 2 ay önce de Bahçelievler'de polis tarafından yapılan kontrolde herhangi bir kimlik belgesi ibraz edemediğim için yabancı uyruklu şahıs olarak değerlendirilerek Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne oradan da Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildim. 27 Nisanda kardeşim Sinem'i Edirne Göç İdaresi'nde bulunan ankesörlü telefondan hal hatır sormak amacıyla aradığımda kızımın öldüğünü duydum. İzin alarak geldim. Babası Emrah Boduk cezaevinde. Kızımın ölümünde ihmali ve sorumluğu olan herkesten şikayetçiyim'Minik Edanur'un ölümüne ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Cabir Şaban, Barış Şişman, Erman Uzun, Turan Yaman, Furkan Keleş, Fayık Cansu, Sezai Ayhan ve Metin Aras'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapislerini talep etti. Suça sürüklenen çocuk S.Y. hakkında da ayrıca soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İddianame değerlendirilmesi için Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.