Mansur Yavaş'tan bir günlük konsere 69 milyon TL! Tepkiler çığ gibi: En büyük çöp projesi

Geçtiğimiz günlerde (23 Ekim) TUSAŞ'ı hedef alan hain terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Türkiye'yi derinden sarsan olay sıcaklığını korurken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ABB tarafından yapılan etkinlikler gündem oldu. Kaybettiğimiz şehitlerimize saygısızlık olamaması adına iptal edilen eğlence etkinliklerinin Mansur Yavaş tarafından tekrar düzenlenmesi kararı alınmıştı.Düzenlenen konserlerin ardından skandalın boyutu dudak uçuklattı. Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin düzenlenen Ebru Gündeş konseri için 69 Milyon Lira harcadığı ortaya çıktı.Ebru Gündeş, Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlenen konserde sahne almıştı. Ortaya çıkan belgeye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan organizasyonla ilgili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın, Ebru Gündeş konser işini alan Festiva Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 69 milyon 15 bin TL'ye anlaşma yaptığı görüldü.Belgenin altında bulunan 'açıklama ve ekler' kısmına da, 'Sahne adı Ebru Gündeş olan Sanatçı Ebru Gündeş Özdemir Konseri Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi Taahhüt Kartı Girişi' ifadesi yer aldı. Ayrıca konserin ihalesinin 21/B olarak adrese teslim yapıldığı öğrenildi.AK Parti Ankara Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'dan konu ile ilgili açıklama geldi. Yalçın, Yavaş yönetimini ''Konser Belediyeciliği'' olarak nitelendirdi ve ''şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık yapıldı.'' dedi. Nihat Yalçın ayrıca,''Yani Ankara'da biliyorsunuz bugüne kadar belediyecilik hizmetleri noktasında birçok hizmet aksamış durumdadır. Özellikle trafik, altyapı, toplu taşıma sorunları ciddi anlamda sorunlar teşkil ederken ve bunları biz Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getirdiğimizde ya da kamuoyunda gündeme getirdiğimizde özellikle son dönemde Belediye yönetimi tasarruf tedbirlerine sığınmaktadır. Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle bazı yatırımların yapılamadığını ifade etmektedirler. Ancak bugüne kadar milletin menfaatine hiçbir hizmeti, 6 yıldır yapmayan, hiçbir eser üretmeyen belediye sadece yapmış olduğu konserlerle gündeme gelmektedir.Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim etkinliklerinde Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ki çok çok çok büyük bir rakamdır. Ankara'nın bütçesinden 69 milyon lira sadece bir günlük konser için para ayırmıştır. Böyle bir bütçenin konser yerine milletimize hizmet noktasında daha verimli hizmetlere ayrılması gerekmekteydi. Ankara'nın öncelikli sorunlarının çözülmesi gerekmekteydi. Ancak maalesef belediye yönetiminin öyle bir önceliği yok. Mansur Yavaş yönetimi sadece popülist politikalarla günü kurtarma çabası içindedir.İşte bu tip etkinliklere, konserlere para ayırmaktadır. Sadece yaptıkları bu. Konser belediyeciliği olarak bundan sonra anılacaktır. Mansur Yavaş'ın görev süresi boyunca Ankaralıların anacağı, Mansur Yavaş'ın görev süresi bittikten sonra Ankaralıların anacağı bir tane vizyon projesi maalesef Ankara'da bulunmamaktadır. Ankara'nın bütçesi işte bu tip organizasyonlarla heba edilmektedir.Sürekli çöp projelere para harcamayacağım diyen Mansur Yavaş'ın kendisidir. Ancak bir günlük konsere 69 Milyon Lira para vermek çöp projenin tam alasıdır. En büyük çöp proje budur. Bir günlük konser için bu kadar büyük bir bütçe ayrılması kesinlikle kabul edilemez. Başka belediyelerde bakıyorsunuz 5-6 milyon 7 milyon 10 milyon gibi rakamlar ki onlar bile şu dönemde çok büyük paralardır.Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde, hemen birkaç gün önce TUSAŞ'ta yaşanan hain bir terör saldırısından dolayı 5 tane orada şehidimiz vardı ve bu şehitlerimizden dolayı birçok belediye etkinlikleri iptal etmesine rağmen CHP'li belediyeler şehitlerimizin hatırasına dahi saygı göstermemiştir. Adeta orada bir eğlence yapmışlardır. Bunu kesinlikle biz doğru bulmuyoruz. Takdir milletimizindir. Takdir Ankaralı hemşerilerimizindir.'' Şeklinde konuştu.