İspanya'da kıyamet filmlerini aratmayan görüntüler! Taş taş üstünde kalmadı! Çok sayıda ölü var

Savunma Bakanlığı da felaket bölgesinde mevcut durumda arama ve kurtarma çalışmalarında 1064 askerin görev yaptığını, çok fazla sayıda kayıp kişi olduğunu açıkladı.Yetkililer, halen çok sayıda kayıp olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediyor.Valensiya'da halihazırda 150'den fazla yol trafiğe kapalı tutulup, Madrid-Valencia tren seferleri en az 15 gün durdurulurken güvenlik, su ve gıda sorunlarının olduğu bölgede 100 bine yakın kişiye elektrik verilemiyor.İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde 'yüzyılın en kötü dönemi' olarak yorumladığı yağışın geçmişte örneği görülmemiş bir şekilde düştüğünü duyurmuş ve 'Normalde 1 yılda alınan yağış, sadece 8 saatte düştü.' bilgisini vermişti.Başbakan Pedro Sanchez de bugün Valensiya'ya giderek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, önceliklerinin arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu, olumsuz hava şartlarının bazı yerlerde devam etmesinden dolayı halktan tedbiri elden bırakmamalarını istediklerini söylemişti.Açıklamada, 'İspanya'daki ani seller insanları harap etti, evleri ve geçim kaynaklarını yıktı. Seller yolları kapattı ve altyapıyı tahrip etti. 150'den fazla kişi hayatını kaybetti, birçoğu hala kayıp ve ölü sayısının artması bekleniyor.' ifadeleri kullanıldı.İspanyol Kızılhaçının başta Valensiya ve Endülüs olmak üzere en çok etkilenen bölgelerde sahada olduğu vurgulanan açıklamada, yüksek riskli bölgelere acil durum müdahale ekiplerinin konuşlandırıldığı bildirildi.Açıklamada, buralarda geçici barınaklar kurulduğu ve özellikle yaşlılar olmak üzere en savunmasız kişilere yardım sağlandığı belirtildi.Kızılhaç gönüllülerinin, yiyecek, su, battaniye ve hijyen kitleri gibi temel yardımları dağıtmasının yanı sıra ve ilk yardım ve psikososyal desteği de sağladığı ifade edildi.Kızılhaç: Sel felaketinde ölü sayısının artması bekleniyorUluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), İspanya'da etkili olan ölümcül sel felaketine ilişkin yazılı açıklama yaptı.