Android 16 çıkış tarihi belli oldu: Beklenenden daha erken gelecek

Teknoloji devi Google​, Android​ 16 çıkış tarihini erkene çekti. Şirket yeni güncellemelerinin piyasaya çıkışının, Google ekosistemindeki cihazların lansman tarihiyle uyumlu olabilmesi adına artık büyük Android güncellemelerini yılın daha erken bir tarihinde kullanıma sunacağını duyurdu.Son on yılda Google, geliştirici ve beta önizleme sürecinin ardından her sonbaharda büyük Android güncellemeleri yayınladı, ancak 2025 için bu durum değişiyor. Artık Google, bir sonraki büyük sürümünü yılın üçüncü çeyreği yerine ikinci çeyreğinde yayınlayacak. 'Baklava' kod adına sahip Android 16, 2025 2. çeyrekte yayınlanacak.Google, yeni güncelleme takvimine geçişin amacını, 'Ekosistemimizdeki cihaz lansmanlarıyla daha iyi uyum sağlamak' olarak açıkladı. Böylece daha fazla cihaz, yeni Android sürümüne daha hızlı erişebilecek ve kullanıcılar en yeni özellikleri daha erken deneyimleme fırsatı bulacak.Google Pixel​ telefonları yeni sürümlere ilk erişen cihazlar olmaya devam ederken, yeni program sayesinde Samsung, Xiaomi ve diğer üreticiler de Android'in en güncel sürümünü cihazlarına hızla entegre edebilecek.Yeni plana göre, Google geliştiricilere yılda iki önemli sürüm sunacak. Android'in büyük sürümü, her yılın ikinci çeyreğinde yayınlanacak, dördüncü çeyrekte ise daha küçük bir SDK güncellemesi yapılacak. Bu SDK sürümü, mevcut üç aylık güncellemelere benzer şekilde büyük değişiklikler yapmaksızın yeni özellikler ekleyecek.Google Pixel 9, ağustos ayında tanıtıldı ve Android 15​ kullanıma sunulmaya hazır olmadığından Android 14 ile kutudan çıktı. Artık önümüzdeki yıl Pixel 10 gibi yeni modeller, en güncel Android sürümüyle çıkabilecek.