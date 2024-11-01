İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapanacak

İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım 2024 Pazar günü belirli saatlerde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar hakkında açıklamada bulundu. İstanbul'un birçok ana yolunun kapatılacağı ve trafiğin alternatif güzergahlara yönlendirileceği bildirildi. Maraton boyunca vatandaşların güvenliği ve ulaşım akışının sağlanabilmesi adına alınan önlemler aşağıda detaylandırıldı.3 Kasım Pazar günü sabah 03.00'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu yollar arasında Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Ataşehir, Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım gibi ana bağlantı noktaları yer alıyor. Bu saatten itibaren araç akışına izin verilmeyecek olan bu güzergahlara alternatif yollar belirlenmiştir.İstanbul Valiliği tarafından belirlenen alternatif güzergahlar arasında Büyükdere, Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımı, Çamlıca Bağlantı Yolu, Yıldız Posta, Beşiktaş ve Sarıyer gibi yollar yer almakta. Trafik akışı alternatif yollara yönlendirilerek, İstanbul içinde maraton süresince seyahat edecek vatandaşların ulaşımı sağlanacak.06.00 itibariyle Rauf Orbay Caddesi, Kennedy Caddesi, Ankara Caddesi ve Galata Köprüsü gibi ana arterler trafiğe tamamen kapatılacak. Özellikle Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Avrasya Tüneli gibi merkezi geçiş noktalarına girişler engellenecek. Sultanahmet, Tophane ve Sirkeci gibi tarihi bölgelerde de trafikte düzenlemeler yapılacak.Beşiktaş bölgesinde; Barbaros Bulvarı, Balmumcu Kavşağı, Yıldız ve Ortaköy Meydan gibi ana noktalarda kapanmalar yaşanacak. Alternatif güzergahlar arasında ise Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi gibi ana arterler yer almakta.Avrasya Yakası'nda Kapanacak Yollar ve Alternatif Rotalar Kısıklı Caddesi, Kuşbakışı Caddesi, Şile Yolu ve Gümüşyolu Caddesi gibi güzergahlar da maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar olarak Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kullanılabilecek.