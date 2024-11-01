İETT şoförü bir araca çarparak kaçtı: Otomobil sürücüsü kaçan şoförü yakalamak isterken ölümden döndü!

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü geri geri ilerleyerek, arkadan gelen araca çarptı.Bir süre kaza yerinde bekleyen ve otobüsten inmeyen şoför, daha sonra olay yerinden kaçtı. Diğer sürücü ise, aracıyla kaçan otobüs şoförünü takip ederek durdurmaya çalıştı.Bayrampaşa Metris Bağlantı yoluna giren otobüs şoförü, kendisini takip eden araca otoyolda zaman zaman manevralar yaparak kaçmaya devam etti.Ölümden dönen araç sürücüsü, çarpmanın etkisiyle lastikleri patlayan aracını yol kenarına park etti. Otoyolda ilerleyen otobüs şoförü ise bir süre sonra gözden kayboldu. İETT otobüsü şoförüyle araç sürücü arasında otoyolda yaşanan kovalamaca anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.