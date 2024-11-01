TUSAŞ saldırısında 12 bin liralık kanlı güzergah! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre TUSAŞ’taki terör saldırısını düzenleyen PKK üyeleri Rojger kod adlı Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek isimli iki teröristin İliç veya Kemaliye ilçesinden Divriğe geçtikleri düşünülürken Divriği'den Kangal’a geçip burada yemek yedikten sonra 12 bin lira karşılığında kiraladıkları taksiyle Ankara’ya gittikleri tespit edildi.Teröristlerin saldırıdan önce TUSAŞ’a gasp ettikleri başka bir taksiyle gittiler. İki teröristin görüntüsü olaydan bir gün önce Kangal ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teröristlerin paramotorla hareket etmiş olabileceğini belirtmişti. Sırtlarındaki çantada bomba olduğu düşünülen teröristlerin Kangal’da kiraladıkları taksinin şoförünün gözaltında olduğu öğrenildi.Teröristlerin Divriği ve Kangal ilçesinde ki hareketleri ve temas kurduğu kişiler derinlemesine araştırılıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ait 470'in üzerinde noktanın hedef alındığını, aralarında sorumlu düzeyde canilerin de bulunduğu 213 teröristinetkisiz hale getirildiğini bildirdi.Öte yandan hain saldırıda teröristlerden canlı bomba olarak kendisini patlatan İzmir doğumlu Mine Sevjin Alçiçek’in ağabeyinin 13 yıldır Çiğli Belediyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Ağabey Davut Alçiçek’in Çiğli Belediyesinde silahlı güvenlik amiri olarak görev yaptığı ve hain saldırı sonrası işe gelmeyi bıraktığı öğrenildi. Bunun üzerine ise teröristin ağabeyinin belediye tarafından işten çıkartıldığı belirtildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ tesisine gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin görüntüleri paylaşanlara soruşturma açılacağını söyledi. Tunç, "Hem sosyal medya paylaşımları ile ilgili 9 ilde tespit edilen 30 kişi vardı, onlarla ilgili soruşturma açılacak. Hem de o rehine şeklinde görüntüleri paylaşanlarla ilgili soruşturma açılacak, takip edilecek. Sosyal medyada dezenformasyonla ilgili mücadele devam ediyor. Son zamanlarda epey bir hesaba erişim engellendi. Twitter, mahkeme kararlarını uyguladı. Önceden uygulamama gibi bir direnci vardı, son zamanlarda uygulamaya başladı" ifadelerini kullandı.